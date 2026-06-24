ドジャースは51勝29敗で貯金22に

【MLB】ドジャース 12ー3 ツインズ（日本時間24日・ミネソタ）

ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」として出場し、3打数無安打1打点の成績だった。打率.は293に下降。9回2死からは代打を送られて退いた。チームは12-3で勝利し、2連勝で貯金を22とした。この日は大谷以外のスタメン8選手全員がヒットを放ち“唯一”の無安打となった。

メジャー通算300号まで残り「3」としているが、この日は“足踏み”となった。初回先頭の第1打席で四球を選ぶと、その後に先制のホームを踏んだ。痛めている左足も、問題のない様子でベースランニングを行った。

2回2死の第2打席は空振り三振、2-2と同点の4回1死一、三塁で迎えた第3打席では左翼へ犠飛を放ち、勝ち越しに成功した。5回2死一、二塁での第4打席は中直に。7回の第5打席も空振り三振に倒れると、9回2死一塁での第6打席を迎えるタイミングで代打を送られ、試合を退いた。この日は無安打に終わった。

最近では、患部の状態と向き合いながら試合出場を続けている。大谷は11日（同12日）の敵地・パイレーツ戦で左膝の炎症で途中交代。翌12日（同13日）の敵地・ホワイトソックス戦を欠場した。17日（同18日）の本拠地・レイズ戦で先発登板して7勝目を挙げるなど戦線離脱することなくプレーを続けているが、まだ完治には至っていないようで、最近ではベージュのテーピングで患部をグルグル巻きにする場面も見られている。

19日（同20日）の本拠地・オリオールズ戦は第2子出産のために欠場。その後、自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。この日は悪天候のため、試合開始時間が変更になった。24日（同25日）の同戦では先発マウンドを任される予定。今季8勝目を狙うため、万全の状態で試合に臨みたい。（Full-Count編集部）