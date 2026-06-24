TWS、日本の夏を席巻へ！大型音楽特番3本に出演決定、8月にはサマソニのステージも

TWSが、日本の大型地上波音楽特番に相次いで出演する。

日本での人気を証明する形だ。

【写真】TWS、日本の夏を楽しむ“エモSHOT”

6月24日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、TWSは7月1日のフジテレビ『2026 FNS歌謡祭 夏』を皮切りに、4日の日本テレビ『THE MUSIC DAY 2026』、18日のTBS『音楽の日 2026』に相次いで出演することが確定した。

彼らが出演する番組はいずれも、日本の音楽市場で大きな影響力を持つ大型特番だ。毎年、注目アーティストが多数出演する『FNS歌謡祭 夏』と、約9時間30分にわたり生放送で行われる超大型イベント『THE MUSIC DAY』に名を連ねた。特に、TBSの看板夏特番である『音楽の日』には今年初出演を予告し、日本の放送界からの熱いラブコールを実感させている。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

TWSは「オリコン年間ランキング2025」のセールス部門「新人ランキング」で、海外アーティストの中で最高順位となる2位を記録。さらに、「第40回日本ゴールドディスク大賞」で「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー（アジア）」を受賞し、アジアを代表する新人としての地位を固めた。

また、5thミニアルバム『NO TRAGEDY』で日本レコード協会のゴールドディスク「プラチナ」認定を獲得し、ビルボードジャパン2026年上半期「トップアルバムセールス」で10位に入るなど、音盤市場でも強い存在感を見せている。

TWSは今夏、放送、アルバム、フェスティバルを網羅する精力的な活動で、日本攻略に拍車をかける。8月4日には日本2ndシングル『SODA SODA』をリリースし、彼らならではの爽やかなエネルギーを届ける予定だ。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

続いて8月7日には「めざまし WANGAN フェスティバル」、14日と16日には日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」のステージに立つ。8月末からは福岡、兵庫、神奈川を巡る日本ツアー「2026 TWS TOUR ‘24/7’ IN JAPAN」を開催し、ファンと近い距離で交流する。

なお、TWSは日本での本格的な活動に先立ち、6月27〜28日の2日間、ソウル松坡区のオリンピック公園KSPO DOMEでアジアツアーの幕を開ける。

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。