幸楽苑、「魚介豚骨つけめん」好評につき今年も期間限定販売　鰹と煮干しが香る濃厚つけダレ

ラーメンチェーン「幸楽苑」は6月30日から、季節限定メニュー「魚介豚骨つけめん」を全国で期間限定販売する。価格は税込860円。

2025年7月に新メニューとして登場したもので、好評を得て今年も販売する。豚骨スープに鰹と煮干しの風味などを加えた濃厚なつけダレが特徴。麺は「冷盛」「熱盛」から選べる。餃子やチャーハンを組み合わせたセットメニューも用意した。単品より70円〜150円お得な価格で提供する。

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〈「魚介豚骨つけめん」概要〉

つけダレは、豚骨スープをベースに鰹と煮干しの粉末を加え、背脂でコク･甘みを引き出し、濃厚な味わいに仕上げている。プレミアムチャーシューなどの具材を合わせ、食べごたえにも配慮した。

【販売概要】

実施期間: 2026年6月30日(火)〜期間限定

販売場所:「幸楽苑」全店

※テイクアウト・デリバリー対象外。

※「幸楽苑 since1954+幸楽苑のからあげ家」ではチャーハンの取り扱いがない。

■販売価格(税込)

「魚介豚骨つけめん」単品: 860円

「魚介豚骨つけめん 餃子セット」: 1,060円(単品より80円お得)

「魚介豚骨つけめん チャーハンセット」: 1,160円(単品より70円お得)

「魚介豚骨つけめん ミックスセット」: 1,360円(単品より150円お得)