富士急に新エリア「サンエックス パラダイス」8月1日開業 リラックマやすみっコに会える遊園地×癒やしの空間
【女子旅プレス＝2026/06/24】山梨県富士吉田市の富士急ハイランドに、サンエックスキャラクターの世界観を楽しめる新常設エリア「サンエックス パラダイス」が2026年8月1日（土）に開業する。新アトラクションや限定グルメの一部が公開された。
【写真】「サンエックス パラダイス」アトラクションやショップ公開
「サンエックス パラダイス」は、「キャラクター×癒し×遊園地＝『カワイイ』の化学変化」をコンセプトとしたエリア。「リラックマ」や「すみっコぐらし」など人気キャラクターをはじめ、最近登場した新キャラクター、さらに懐かしさも感じる「たれぱんだ」や「にゃんにゃんにゃんこ」といった多彩な癒しのキャラクターたちと、遊園地のどきどきワクワク感を掛け合わせることで特別な世界への没入感を味わえるエリアを目指す。
エリア内には、クッキーやクリームいっぱいのスイーツ船に乗り、リラックマと船旅気分を楽しめる振り子型の屋外アトラクション「リラックマのまくまくスイーツバイキング」と、すみっコぐらしのバルーン・カップケーキに乗って一緒に空中散歩を楽しめる空中回転型の屋外アトラクション「すみっコぐらしのバルーン・カップケーキ」の2機種が登場。今秋以降には、新たな屋内アトラクションの開業も予定されている。
カメラをモチーフにした屋内フォトスタジオ「MEMORY STUDIO」では、「サンエックス パラダイス」限定衣装を着た「リラックマ」や「とかげ」と出会える。ここでしか体験できない特別なグリーティングと記念撮影は、ファン必見のコンテンツだ。ボール転がしなどで遊べるアーケードゲーム「WAKUWAKU CARNIVAL」も見逃せない。
宮殿のようなショップ「Clover Palace Shop」では、カチューシャやぬいぐるみ、キーホルダー、ステーショナリーなど150種類以上の限定グッズを展開する。また、アメリカンダイナー風のレストラン「San-x Paradise Cafe & Diner」では、「リラックマのまくまくカレー」や「しろくまのホワイトシチュー」、「にゃんにゃんにゃんこのストロベリーパフェ」など、見た目も楽しいメニューが揃う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開業日：2026年8月1日（土）
投資額：約25億円
面積：約6,500平米
住所：山梨県富士吉田市新西原5-6-1
電話番号：0555-23-2111
アクセス：JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車、大月駅から約50分
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【写真】「サンエックス パラダイス」アトラクションやショップ公開
◆キャラの世界観に浸る屋外アトラクション2機種
「サンエックス パラダイス」は、「キャラクター×癒し×遊園地＝『カワイイ』の化学変化」をコンセプトとしたエリア。「リラックマ」や「すみっコぐらし」など人気キャラクターをはじめ、最近登場した新キャラクター、さらに懐かしさも感じる「たれぱんだ」や「にゃんにゃんにゃんこ」といった多彩な癒しのキャラクターたちと、遊園地のどきどきワクワク感を掛け合わせることで特別な世界への没入感を味わえるエリアを目指す。
◆キャラクターと記念撮影、癒やしのグリーティングスタジオ
カメラをモチーフにした屋内フォトスタジオ「MEMORY STUDIO」では、「サンエックス パラダイス」限定衣装を着た「リラックマ」や「とかげ」と出会える。ここでしか体験できない特別なグリーティングと記念撮影は、ファン必見のコンテンツだ。ボール転がしなどで遊べるアーケードゲーム「WAKUWAKU CARNIVAL」も見逃せない。
◆限定グッズ150種以上、懐かしキャラのポップなグルメも
宮殿のようなショップ「Clover Palace Shop」では、カチューシャやぬいぐるみ、キーホルダー、ステーショナリーなど150種類以上の限定グッズを展開する。また、アメリカンダイナー風のレストラン「San-x Paradise Cafe & Diner」では、「リラックマのまくまくカレー」や「しろくまのホワイトシチュー」、「にゃんにゃんにゃんこのストロベリーパフェ」など、見た目も楽しいメニューが揃う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■「サンエックス パラダイス」
開業日：2026年8月1日（土）
投資額：約25億円
面積：約6,500平米
■富士急ハイランド
住所：山梨県富士吉田市新西原5-6-1
電話番号：0555-23-2111
アクセス：JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車、大月駅から約50分
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