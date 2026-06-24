ME:I・MOMONA＆勝田里奈ら、アンジュルムライブへ 集合ショットに反響相次ぐ「貴重」「エモすぎる」
【モデルプレス＝2026/06/24】ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・アンジュルムの元メンバー・勝田里奈が2026年6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。同グループのライブを訪れたことを報告し、反響が上がっている。
【写真】元ハロプロME:Iメンバー「貴重」アンジュルムらとの集合ショット
勝田は、同日に日本武道館にて行われたライブ「ANGERME 2026 Spring final 陰と陽 DUALITY」を訪れたことを報告。アンジュルムらとの集合ショットを添えて「アンジュルム最高 本当に愛の深いグループだ」「みんなキラキラ輝いていて、とても刺激を受けました」とつづった。同じくアンジュルムとして活動していた竹内朱莉も同日、自身のXにて「BIG LOVE 本当にかっこよかった みんなお疲れ様さま」と労いの言葉をかけている。
この投稿を受け、ファンからは「エモすぎる」「みんないい笑顔」「感動」などの声が。さらに、公開された集合ショットには元アンジュルムで現在は7人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）として活動しているMOMONA（笠原桃奈）の姿もあったことから「MOMONAちゃんもいるの嬉しい」「貴重な集合ショット」「本当に素敵なグループ」などの声も寄せられている。
勝田は、2019年に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールにて開催された「アンジュルム 2019 秋『Next Page』〜勝田里奈卒業スペシャル〜」の公演をもってアンジュルムを卒業。竹内は、2023年に行われた「ANGERME CONCERT 2023 BIG LOVE 竹内朱莉 FINAL LIVE『アンジュルムより愛をこめて』」をもって、同グループ及びハロー！プロジェクトを卒業した。笠原は、2021年開催の「アンジュルム コンサート2021『桃源郷 〜笠原桃奈 卒業スペシャル〜』」をもって同グループを卒業。2023年、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（通称「日プ女子」）より、ME:Iとしてデビューした。（modelpress編集部）
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【写真】元ハロプロME:Iメンバー「貴重」アンジュルムらとの集合ショット
◆勝田里奈、アンジュルムライブ鑑賞報告
勝田は、同日に日本武道館にて行われたライブ「ANGERME 2026 Spring final 陰と陽 DUALITY」を訪れたことを報告。アンジュルムらとの集合ショットを添えて「アンジュルム最高 本当に愛の深いグループだ」「みんなキラキラ輝いていて、とても刺激を受けました」とつづった。同じくアンジュルムとして活動していた竹内朱莉も同日、自身のXにて「BIG LOVE 本当にかっこよかった みんなお疲れ様さま」と労いの言葉をかけている。
◆MOMONA、2021年にアンジュルム卒業
勝田は、2019年に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールにて開催された「アンジュルム 2019 秋『Next Page』〜勝田里奈卒業スペシャル〜」の公演をもってアンジュルムを卒業。竹内は、2023年に行われた「ANGERME CONCERT 2023 BIG LOVE 竹内朱莉 FINAL LIVE『アンジュルムより愛をこめて』」をもって、同グループ及びハロー！プロジェクトを卒業した。笠原は、2021年開催の「アンジュルム コンサート2021『桃源郷 〜笠原桃奈 卒業スペシャル〜』」をもって同グループを卒業。2023年、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（通称「日プ女子」）より、ME:Iとしてデビューした。（modelpress編集部）
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