ME:I・MOMONA＆勝田里奈ら、アンジュルムライブへ 集合ショットに反響相次ぐ「貴重」「エモすぎる」

ME:I・MOMONA＆勝田里奈ら、アンジュルムライブへ 集合ショットに反響相次ぐ「貴重」「エモすぎる」