ワンダーフェスティバル実行委員は2027年2月13日、14日に開催される「ワンダーフェスティバル2027[冬]」において、円谷プロダクション協力のもと、ウルトラマンシリーズとのコラボ企画「帰ってきたウルトラ怪獣ワンフェス」の開催を発表した。

ワンダーフェスティバルでは、2026年冬に「ウルトラ怪獣ワンフェス」を開催しており、実質2年連続なのだが、"帰ってきた"というフレーズはウルトラマンシリーズファンにはニヤリとさせられる。

ワンダーフェスティバル2026年冬の「ウルトラ怪獣ワンフェス」は大盛況だった一方で、雪の影響で来場できなかった人、会場を回る時間が確保できなかったという人も多かったという。今回のワンフェスは2日開催たっぷり見る時間が用意される上に、前回参加できなかったディーラーも今回は参加できるだろう。参加条件・レギュレーションなどは後日発表される。続報を待ちたい。

【ウルトラ怪獣ワンフェス出展作品】

(C)円谷プロ