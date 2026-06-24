【「ToLoveるーとらぶるーダークネス」 ルン・エルシ・ジュエリア ダークネスVer.リニューアルパッケージ版】 2027年1月 発売予定 価格：19,800円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「『ToLoveるーとらぶるーダークネス』 ルン・エルシ・ジュエリア ダークネスVer.リニューアルパッケージ版」を2027年1月に発売する。価格は19,800円。

本製品は、アニメ「ToLoveるーとらぶるーダークネス」より、ダークネス衣装を纏った「ルン・エルシ・ジュエリア」をフィギュア化したもの。2024年9月に発売した「『ToLoveるーとらぶるーダークネス』 ルン・エルシ・ジュエリア ダークネスVer.」からパッケージをリニューアルして再び商品化している。

アイドルとして夢と向上心に溢れる、頑張り屋さんの「ルン」を、ユニオンクリエイティブがおくる「ToLoveるダークネス」シリーズで立体化しており、ドジっ子感を醸し出しながらも頑張る姿を表情、ポーズに表現している。

「『ToLoveるーとらぶるーダークネス』 ルン・エルシ・ジュエリア ダークネスVer.リニューアルパッケージ版」

仕様：彩色済み完成品フィギュア サイズ：全高 約145mm 素材：ATBC-PVC、ABS

(C) 矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会

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