【アズールレーン マルコ・ポーロ ラブリー・ミリオーネVer.】 2027年6月 発売予定 価格：26,400円

WINGS inc.は、フィギュア「アズールレーン マルコ・ポーロ ラブリー・ミリオーネVer.」を2027年6月に発売する。価格は26,400円。

本商品はゲーム「アズールレーン」より「マルコ・ポーロ」を1/7スケールフィギュア化したもの。着せ替えスキン「ラブリー・ミリオーネ」のメイド衣装姿が再現されている。大胆な胸元の衣装デザインやタイツの質感などが作り込まれ、イタズラ表情も丁寧に表現されている。

左手のカードやロザリオなどの小物も精密に造形されている。台座は額縁をイメージしたものとなっており、豪華な雰囲気を演出している。

アズールレーン マルコ・ポーロ ラブリー・ミリオーネVer.

2027年6月 発売予定

価格：26,400円

スケール：1/7

サイズ：全高約215mm

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