歌手・野口五郎が、倒れた老婆と遭遇した出来事をつづった。

２４日に自身のインスタグラムを更新し、「駐車場から（車の絵文字）を出すとお婆さんがうつ伏せに倒れていた！！一人青年が現れた、僕の前の車は止まるかと思ったがそのまま行き過ぎた」と光景を思い出す。

「『大丈夫ですか！？救急車呼びますか！？』自宅がすぐそこだと！！バッグの中に携帯が！！青年が『バッグから出して良いですか！？』『触っても宜しいですか！？』了承を得てからスピーカーモードに！！」と、その青年は老婆の携帯を操作し、家族に連絡したという。

「家族の方が間もなくいらっしゃって，後ろから車が来たので，自分の（車の絵文字）を幅寄せした。向こうからティッシュやタオル包帯を持った若者が走って来た。後ろの車は先にいて、行き過ぎたのではなく怪我を伝えに行ったのか！！」と察した。「お婆さんは災難だったけど、日本人の連携カッコいい！！」と青年や若者らの連携プレーに感動。そして「カッコいい男の後ろ姿」と笑いながら、野口と思われる後ろ姿をアップした。

フォロワーは「おばあさん、素敵な青年と周りの勇気ある人達の連携プレイで無事に助かり良かったですね」「後ろ姿、カッコいいです。言葉も無くての連携プレー凄（すご）いですね！」「すばらしい判断力と行動力！」と拍手。

この「青年」についてフォロワーの一部は、野口のことではないかという声も。「家族の方に、携帯で連絡されたのは、五郎さん？」「謙虚な青年は五郎さん、流石の対応ですね」と想像するファンもいた。