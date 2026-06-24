【漢字クイズ】「沫雪」はなんて読む？きれいな自然現象の名前

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

一体、「沫雪」はなんと読むのでしょうか？

ヒントは、寒い時期の自然現象の名前です。

さんずいに「末」、「雪」の2文字で、なんと読むかわかりますか？

果たして、正解は？

正解は、「あわゆき」でした！

沫雪は「泡雪」と書くこともあります。泡のように消えやすいことから、この名前になったのだそう。

一方、うっすらと積もって消えやすい春の雪は「淡雪」と書きます。「沫」は、「泡」や「飛び散る水の粒」などの意味を持つ漢字です。

コロナ禍では「飛沫（ひまつ）」という言葉をよく聞きますよね。

「沫」を使った難読漢字は多く、「泡沫（うたかた）」や「飛沫（しぶき）」などがあります。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）