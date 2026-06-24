N3 4K

日本ビジネス開発は、JMGOの史上最高ハイコスパ4Kプロジェクターという「N3 4K」と、進化した新定番スタンダードモデル「N3 SE」の予約販売を開始した。いずれもジンバル一体型筐体を採用し、一般発売価格はN3 4Kが226,380円、N3 SEが137,280円。新発売を記念し、20% OFFで購入できる予約販売を7月14日まで実施する。予約価格は、N3 4Kは181,104円、N3 SEは109,824円。

N3 SE

N3 4K

「画質や設置性には妥協したくないが、価格のバランスも重視したい」というユーザーの声に応えるハイパフォーマンスモデルとして開発された。DLPプロジェクターで、解像度は4K(3,840×2,160ドット)に対応。

前モデル「N1S」で好評だったというコンパクトなデザインやリアルタイム映像補正の便利機能を継承しながら、N1Sの約2倍となる明るさ1700 ISOルーメンを実現した。

さらに、新世代の映像エンジン「MALC 3.0」や投影位置メモリー機能を新搭載。日常使いの快適さを高めた。

MALCエンジン 3.0は、明るさ・色彩・コントラストに優れる純3色レーザー光源と、高度な映像処理技術を融合させたもの。色の正確さを示す指標において「ΔE＜0.85」というプロレベルの色精度を達成したという。

レンズには光学ズームを採用。13枚のレンズ群で構成し、デジタルズームとは異なり、画質を劣化させずに画面サイズの拡大・縮小できる。約2.2mから100型の投影が可能。

「AI自動画面最適化機能」も備え、プロジェクターを設置するだけで、AIがスクリーンの位置やサイズを検出し、壁の障害物を避けて瞬時に画面を自動最適化してくれる。よく使う投影位置を最大10パターンまで記憶する「投影位置メモリー」機能も搭載する。

JMGO Master Soundも搭載。20W(10W×2基)の高出力で、43Hzの深みのある低音まで力強く再生。別途外部スピーカーを用意することなく、一台で立体感あふれるサウンドが楽しめるという。

Google TV 5.0を採用。サクサクとした快適な操作性と、超低遅延モード(17ms：1080p/4K@60Hz)も備える。

外形寸法は245×195×223mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は3.6kg。入力端子はHDMI 2.1(ARC)×1、HDMI 2.1(eARC)×1、USB 2.0×1を搭載。出力は3.5mmヘッドフォン×1。

N3 SE

フルHD解像度のDLPプロジェクター。約1.8kgの軽量ボディと、約187×165×191mm(幅×奥行き×高さ)のコンパクトな筐体が特徴。「圧迫感のないサイズ感で、リビングや寝室の棚、サイドテーブルなどにもすっきり設置できる」という。

1700 ISOルーメンの高輝度と、BT.2020色域110%の広色域を実現。赤・緑・青それぞれのレーザー光を直接利用する、独自の3色レーザー技術により、色鮮やかで自然な映像表現を実現。「昼間のリビングでも見やすい明るさを確保しながら、映画やアニメ、スポーツなどあらゆるコンテンツを鮮やかに映し出す」という。

映像処理技術を融合した独自の映像エンジン「新世代MALC 3.0」も搭載。明るさ・色彩・コントラストを高次元で両立。「一般的には上位モデルに採用されるような映像技術を惜しみなく投入し、エントリーモデルでありながら、この価格帯とは思えない高画質を実現した」という。

オートフォーカス、リアルタイム自動台形補正、自動スクリーンフィットに対応した自動映像補正機能を搭載。プロジェクターを移動した際も、瞬時に最適な画面サイズや投影位置へ自動調整してくれる。最大10パターンまで保存可能な「投影位置メモリー」機能も搭載。

標準・ソフト・ビビッド・映画といった「映像モード」を搭載。コンテンツに合わせて映像表現を変えられる。色温度や彩度、ガンマ値などを細かく調整できる独自の映像調整機能「シネチューナーマスター」も搭載した。

ゲームジャンルに合わせた専用ゲームモードを搭載。コンテンツに応じて映像を最適化する。低遅延モード(22ms：1080P@60Hz)に対応し、アクションゲームやスポーツゲームでも快適な操作性を実現。MEMCモーション補正による滑らかな映像表現や、暗いシーンの視認性を高める暗部強化機能、照準補助表示もできる。

OSはGoogle TV。スピーカーは5W×2基のJMGO Master Sound、Dolby Audio。入力端子はHDMI 2.1(eARC)×1、USB 2.0×1。3.5mmヘッドフォン出力も備える。

JMGO最新機種の体験展示会

初公開となる「N3 4K」、「N3 SE」をはじめ、以下の計8製品を一挙に展示するイベントも開催。実際に製品を手に取り、動作や操作性、使いやすさが試せる。

N3 Ultimate N3 4K N3 SE O2S Ultra N1S 4K N1S Pro 4K PicoPlay Picoflix 開催日時2026年7月3日 11時～18時2026年7月4日 11時～18時 開催場所JMGO Japan（日本総代理店：株式会社日本ビジネス開発）東京都渋谷区千駄ヶ谷3-5-7 2階

展示会期間中、JMGOブースに来場し、アンケートに回答すると、抽選で計3人に賞品がプレゼントされる。1等(1人)は「VIVIDSTORM レーザー用スクリーン」、2等(1人)は「Amazonギフト券 10,000円分」、3等(1人)は「Amazonギフト券 5,000円分」。