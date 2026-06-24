再開発計画が事実上白紙となっている旧名鉄百貨店本店の地下に、新たなスポットがオープンしました。

【写真を見る】旧｢名鉄百貨店本店｣地下にギフトコーナーオープン！青柳総本家･赤福･両口屋是清など10店舗が出店 名鉄名古屋駅中央改札口前に｢エムズルリエ名古屋｣

（小川実桜アナウンサー 6月24日午前10時）

「今オープンしました。お客さんが足早に次々と入っていきます」

名鉄名古屋駅中央改札口前にオープンしたのは、ギフトコーナー「M‘s RELIER NAGOYA（エムズルリエ名古屋）」。今年2月に閉店した名鉄百貨店本店の地下1階に、「青柳総本家」「赤福」「両口屋是清」など、百貨店に入居していた10店舗が並びます。

訪れた客からは喜びの声も

（訪れた客）

「電車から降りてすぐとか買ってすぐ乗れるので、（百貨店を）とても重宝していたが、オープンしてうれしい」



「ちょっと便利よくなったんじゃないですか。なかなか そういうところがない。数がそろわないから」



名鉄は旧名鉄百貨店ビルを、2030年3月まで活用する方針です。