「僕みたいな俳優は見逃し三振は許されない」ホームレスから首相まで演じきる金田明夫の俳優哲学

ドラマや映画を観ていると、刑事もの、医療もの、家族の物語――ジャンルをまたぎ活躍する俳優たちの存在に気づく。主役ではないが、いなければ画面が締まらない。「名バイプレイヤー」と呼ばれる存在だ。その芸の深さは、決して一朝一夕に生まれたものではなく、長い下積みと努力の上に積み上げられている。

学校でも会社でも、「主役」になれる人間はどれだけいるだろう。何者かになりたいという希望と、何物にもなれないかもしれないという焦り――誰もがそんな葛藤を抱えている。名バイプレイヤーたちの言葉は、そんな私たちに学びと希望を与えてくれる。連載「主役じゃなくちゃ、ダメですか」では、彼らに下積み時代や人生訓について語ってもらった。

金田明夫（かねだ・あきお）／1954年生まれ、東京都出身。大学受験失敗を機に俳優を志し、現代演劇協会を経て、演劇集団円に所属。『風林火山』（NHK大河ドラマ）、『つばさ』（NHK連続テレビ小説）、「科捜研の女」シリーズ、「3年B組金八先生」シリーズなど出演作多数。

主役とか脇役とかは気にしたことがない

俳優を長くやっていると、よく街で声を掛けられます。でも、「えっと……ほら……」って名前が出てこなくて、「北先生」（『3年B組金八先生』）とか「小山田管理官」（『警視庁・捜査一課長』）、「藤倉刑事部長」（『科捜研の女』）と役名で呼ばれることが多い。まぁ、それでいいんです。先輩の言葉ですが、僕らは有名人じゃなくて、「有顔人」。顔を覚えてもらっているだけでありがたい。たださすがに、ある料亭で板前さんに「藤倉さん、あんまりマリコ（沢口靖子）をいじめるなよ」って怒られたときは、びっくりしたけど（笑）。それも役が届いている証だと思います。

正直言うと、僕はあまり主役とか脇役とか気にしたことがない。俳優は、落語家さんと違って一人では何もできない。作品は共同作業ですから。もちろん若い頃は、アクションで主役をやりたい、なんて夢を描いてました。身長も低いし、顔も中途半端なのにね（笑）。だけど、そんな勘違いがあったから、躊躇なくこの世界に飛び込めた。

とはいえ、最初の映像の仕事は散々でした。山口百恵さん主演のドラマ『赤い衝撃』に出演して、ついにスタッフロールに名前が出てくると思ったら全然出てこない。よく確認したら「金子昭男」という全く違う名前になっていたんです。悔しいというよりも、こんなことあるんだと驚きました。今となっては笑い話です。

僕みたいな俳優は、マラソンで言うところのゼッケン1万番台の一般参加ランナー。スター俳優のような招待選手じゃない。最初はひと言のセリフからはじまり、それが二言になって、ワンシーンになって、少しずつ増えていく、そんな地道なキャリアです。だから、打席に立ったら見逃し三振は許されない。豪快な空振りでも、大ファウルでもいいから、とにかく振る。レギュラーになるまでは、それを繰り返すしかないのです。

やりすぎてしまった失敗もあります。2時間ドラマの犯人役で熱が入るあまり、女優さんの首を絞めすぎてしまったんです。さすがに猛省しました。

それでも必死に食らいついていたら、気づけば、ホームレスから官房長官、首相まで演じていました。なかでも一時期、演じるのが楽しくて仕方なかったのが、嫌味な中間管理職や小悪党です。主役と違って、そういう役には、セリフやト書きが台本にあまり書き込まれていない。だからこそ膨らませる余地がある。「おはよう」一つでも、さらっと言うのか、ねっとり言うのかで全然違う。

たとえば、『金八先生』の北先生。熱血の金八などさまざまなタイプの先生がいる中で、「生徒は嫌いじゃないけど、給料以上は働かない」というスタンスで演じてみました。すると、脚本家の小山内美江子先生がオンエアをご覧になり、次の撮影から反映してくださった。そうやって自分なりに役を作り、皆さんに育ててもらいました。

100m走20秒でも人の心を動かせる

これまでの人生でさまざまなことを学んできましたが、やはり大切なのは現場でした。若い頃、殴られ役をやったときには「お前の見せ場だろ！ カメラに顔が映るように倒れろ」と怒鳴られたこともあります。そこまで考えてもらえて、本当にありがたかった。『金八先生』でも、武田鉄矢さんに「俳優は『ここで転んで』と言われたら、『なんで？』と聞いてはいけない。『1回転ですか？ 2回転しますか？』と言うんです」と教わりました。なるほど。求められたことをどう面白くするか。それが僕らの仕事なのだと。

ここまで続けてこられたのは、一つひとつの仕事を大事にしてきたのと、どんなに辛くても楽しみを見出そうとしてきたからだと思います。俳優って不思議な仕事で、100mを10秒で走れなくてもいい。たとえ20秒かかっても、必死に走れば人の心を動かせる。年齢は関係ない。

ただ、一つだけ言えるのは、手を抜く俳優ほどみっともないものはないということ。嫌になることはあるけど、不貞腐れてはいけない。僕はどんなに腹が立っても大丈夫なように、若い頃には財布に常に10万円入れておくようにしていたんです。「いつでも帰れる」という安心感があれば、現場でケンカしても踏みとどまれると思って（笑）。結局、一度も帰ったことはないんですけどね。

（撮影／西粼進也）

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