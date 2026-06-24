声優・伊藤彩沙、20代ラスト写真集きょう発売でカット公開「少し背伸びをした表情から、素の自分まで」
健康的で程よくメリハリのあるラインが美しいスタイルを披露
声優の伊藤彩沙の写真集『アヤサージュ』（KADOKAWA）が、きょう24日に発売された。あわせて、写真集カットとコメントが到着した。
【写真集カット】やわらかそう…！胸元強調ポーズで口を尖らせる伊藤彩沙
伊藤は、『BanG Dream!』シリーズ（市ヶ谷有咲）、『メダリスト』（鹿本すず）、『ウマ娘 プリティーダービー』（ヴィブロス）、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』（花柳香子）など数多くの作品に出演。
シンガポールとインドネシア・ビンタン島にて撮影された本作は、前作「HONEY」で見せた等身大の愛らしさから一歩進み、20代ラストというタイミングだからこそ切り取れた新たな表情が詰め込まれている。大人になったからこそ生まれる余裕や色気の中に、彼女らしいチャーミングさや柔らかさが残っている。
本作に向けて撮影の約2ヶ月前から始動したボディメイクにより、健康的で程よくメリハリのあるラインで美しく整えられたスタイルが印象的だ。
本作の発売記念イベントが、きょう24日に東京・AKIHABARAゲーマーズ本店、27日に東京・SHIBUYA TSUTAYA、28日に大阪・TSUTAYA EBISUBASHIにて開催される。
■伊藤彩沙 コメント
3冊目の写真集ということで、撮影に向けてボディメイクを頑張ったり、今の私が一番表現したい「オトナカワイイ」魅力を追求したりと、こだわりをたっぷり詰め込みました。少し背伸びをした表情から、素の自分まで、20代ラストの伊藤彩沙の挑戦をぜひ受け取っていただけたらうれしいです。
声優の伊藤彩沙の写真集『アヤサージュ』（KADOKAWA）が、きょう24日に発売された。あわせて、写真集カットとコメントが到着した。
【写真集カット】やわらかそう…！胸元強調ポーズで口を尖らせる伊藤彩沙
伊藤は、『BanG Dream!』シリーズ（市ヶ谷有咲）、『メダリスト』（鹿本すず）、『ウマ娘 プリティーダービー』（ヴィブロス）、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』（花柳香子）など数多くの作品に出演。
本作に向けて撮影の約2ヶ月前から始動したボディメイクにより、健康的で程よくメリハリのあるラインで美しく整えられたスタイルが印象的だ。
本作の発売記念イベントが、きょう24日に東京・AKIHABARAゲーマーズ本店、27日に東京・SHIBUYA TSUTAYA、28日に大阪・TSUTAYA EBISUBASHIにて開催される。
■伊藤彩沙 コメント
3冊目の写真集ということで、撮影に向けてボディメイクを頑張ったり、今の私が一番表現したい「オトナカワイイ」魅力を追求したりと、こだわりをたっぷり詰め込みました。少し背伸びをした表情から、素の自分まで、20代ラストの伊藤彩沙の挑戦をぜひ受け取っていただけたらうれしいです。