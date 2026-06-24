2児の母・川栄李奈、子どもたちとお菓子作り プライベートの親子時間にほっこり「下の子は飽きてクッキー折ってました」
俳優の川栄李奈（31）が23日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちとお菓子作りを楽しむプライベート時間を共有した。
【写真】小さな手も…子どもたちとクッキー作りを楽しんだ川栄李奈
友人と子どもたちとクッキー作りに勤しんだようで、動物や人型がモチーフのユニークな手作りクッキーを披露。カラフルなデコレーションも楽しんだようで、子どもと思われるかわいらしい小さな手も写り込んでいる。
「下の子は飽きてクッキー折ってました」と子どもらしいほほ笑ましい様子も明かし、「とても楽しかったです」と和やかなひとときを振り返った。
川栄は2019年に俳優の廣瀬智紀（39）と結婚。同年11月に第1子、23年6月に第2子の出産を報告していたが、今年4月に離婚を発表した。
【写真】小さな手も…子どもたちとクッキー作りを楽しんだ川栄李奈
友人と子どもたちとクッキー作りに勤しんだようで、動物や人型がモチーフのユニークな手作りクッキーを披露。カラフルなデコレーションも楽しんだようで、子どもと思われるかわいらしい小さな手も写り込んでいる。
「下の子は飽きてクッキー折ってました」と子どもらしいほほ笑ましい様子も明かし、「とても楽しかったです」と和やかなひとときを振り返った。
川栄は2019年に俳優の廣瀬智紀（39）と結婚。同年11月に第1子、23年6月に第2子の出産を報告していたが、今年4月に離婚を発表した。