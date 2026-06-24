俳優・土屋太鳳さんの姉・土屋炎伽さんが、6月24日にインスタグラムを更新。イザワオフィスと業務提携を結んだことを発表しました。

【写真を見る】【土屋炎伽】加藤茶などが所属するイザワオフィスと業務提携





イザワオフィスは加藤茶さん、高木ブーさん、小泉孝太郎さんなどが所属する芸能事務所です。

炎伽さんは「今日は感謝を込めてお知らせをお伝えしたいと思います。」と書き出し、仕事とプライベートでも付き合いのある人から「『将来の夢』について質問をいただきました。」と、明かしました。

そして、炎伽さんは『将来の夢』について改めて考えたといい「ここ数年、自分の中では様々なことが 一区切りを迎えてきましたけれど、それは『終わり』なのか それとも『次へのステップ』なのか、自分で考えているつもりでいながら 実はしっかり考えていなかったのではないか、ということに気づきました。」と、自身の思いを吐露。









続けて「それを機に その方を通して新しい出会いをいただき、本日からイザワオフィスさんと業務提携させていただくこととなりました。」と、これまでの経緯を綴りました。

最後に「私の今の生活や環境が大きく変わるというよりは 今まで私が積み重ねてきたものを温かく理解して下さり、その上で、これからの日々に力を添えて下さる 頼もしい存在として アドバイスをいただきながら頑張ってまいります。よろしくお願い申し上げます。」と締めくくりました。









【担当：芸能情報ステーション】