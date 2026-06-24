【マスカットの風味が広がる】スターバックス”アールグレイマスカットティーラテ”が登場♪

2026年6月9日(火)からスターバックスのチルドカップ シリーズから”スターバックス®アールグレイマスカットティーラテ”が発売されます♪爽やかでジューシーなマスカットとまろやかなミルク、華やかな香りが楽しめるアールグレイティーを組み合わせた新作チルドカップ。全国のセブン‐イレブンなどで販売しています♪

初夏にぴったりなフルーツのティーラテ



今回の新作スターバックスは、マスカット果汁2%使用のジューシーなマスカットの風味が楽しめるアールグレイティーラテ。

鮮やかな緑色を基調としたマスカットのイラストが描かれていて、ゴールドのメタリック調で上質感と豪華さが表現されています♪夏らしい爽やかな色合いでマスカットの存在感が強いパッケージデザインになっています。

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飲んだ感想は…



口に入れた瞬間、フルーティーなマスカットの風味が広がります♪そしてベルガモットの華やかな香うアールグレイティーの風味とミルクのコクがじんわり伝わってきます。



甘みはあるもののジューシーなマスカットの風味は軽やかで後味はアールグレイティーの風味が残りました!



フルーツの爽やかさとアールグレイの華やかさな風味が絶妙にマッチしていて、夏の気分が感じられるアールグレイティーになっています♪

相性の良い食べ合わせは？

華やかなマスカットのティーラテには、レーズンの深みのあるコクが楽しめるバターサンドがおすすめです。

商品情報



スターバックス® アールグレイマスカットティーラテ

・発売エリア：全国のセブン‐イレブン

・発売期日：2026年6月9日(火)

・希望小売価格：230円(税別)

・賞味期限：18日間

・容量：200ml

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。