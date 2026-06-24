【マスカットの風味が広がる】スターバックス”アールグレイマスカットティーラテ”が登場♪
2026年6月9日(火)からスターバックスのチルドカップ シリーズから”スターバックス®アールグレイマスカットティーラテ”が発売されます♪爽やかでジューシーなマスカットとまろやかなミルク、華やかな香りが楽しめるアールグレイティーを組み合わせた新作チルドカップ。全国のセブン‐イレブンなどで販売しています♪
初夏にぴったりなフルーツのティーラテ
今回の新作スターバックスは、マスカット果汁2%使用のジューシーなマスカットの風味が楽しめるアールグレイティーラテ。
鮮やかな緑色を基調としたマスカットのイラストが描かれていて、ゴールドのメタリック調で上質感と豪華さが表現されています♪夏らしい爽やかな色合いでマスカットの存在感が強いパッケージデザインになっています。
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飲んだ感想は…
口に入れた瞬間、フルーティーなマスカットの風味が広がります♪そしてベルガモットの華やかな香うアールグレイティーの風味とミルクのコクがじんわり伝わってきます。
甘みはあるもののジューシーなマスカットの風味は軽やかで後味はアールグレイティーの風味が残りました!
フルーツの爽やかさとアールグレイの華やかさな風味が絶妙にマッチしていて、夏の気分が感じられるアールグレイティーになっています♪
相性の良い食べ合わせは？
華やかなマスカットのティーラテには、レーズンの深みのあるコクが楽しめるバターサンドがおすすめです。
商品情報
スターバックス® アールグレイマスカットティーラテ
・発売エリア：全国のセブン‐イレブン
・発売期日：2026年6月9日(火)
・希望小売価格：230円(税別)
・賞味期限：18日間
・容量：200ml
※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。
※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。