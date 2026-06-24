気象庁によりますと非常に強い台風７号は、２５日から２７日頃にかけて、強い勢力で南西諸島に接近する見込みです。沖縄地方では、２６日は暴風に厳重に警戒し、２５日から２７日頃にかけて、うねりを伴う高波に警戒が必要です。



非常に強い台風７号は、２４日午前３時には沖縄の南にあって、１時間におよそ１０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルで中心の南東側１１０キロ以内と北西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。





台風は沖縄の南を北上し、２５日から２７日頃にかけて、暴風域を伴った強い勢力で南西諸島に接近する見込みです。２４日午前１１時時点では、気象台によると台風７号・８号の新潟県を含む北陸地方への影響については分からないとしていますが、台風７号が２７日には本州南岸を通過するとみられ、台風の進路が北寄りになった場合にはなんらかの影響が出る可能性もあり、台風の進路によって予報が変わる可能性があるということです。新潟県内では２４日は、高気圧に覆われますが、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みで、晴れのちくもりと予想されています。２５日は、本州の南岸に北上する前線や日本海に発生する低気圧の影響を受ける見込みで、くもり時々雨と予想され、週末にかけて天気は下り坂とみられています。非常に強い台風７号の影響で沖縄地方では、非常に強い風や猛烈な風が吹くでしょう。・２５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）沖縄地方 ２３メートル（３５メートル）・２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）また沖縄地方では、海上ではうねりを伴い大しけとなるでしょう。２４日に予想される波の高さ沖縄地方 ５メートル うねりを伴う２５日に予想される波の高さ沖縄地方 ７メートル うねりを伴う２６日に予想される波の高さ沖縄地方 ７メートル うねりを伴う沖縄地方では、大雨となる予想で２６日は、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒を呼び掛けています。※画像：気象庁ホームページより（24日午前9時発表）