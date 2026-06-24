【息子の婚約者が怪しい】趣味友に相談すると、母親として交際相手に目を光らせておくべきと言われ、その足で息子の家へ…【第５話まんが】【2026年編集部セレクション】

2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年5月5日）*****母親にとって、息子には結婚をしてほしいが、どんな子を連れてくるのか、気になるところ。専業主婦の野田由美子さんの一人息子、タツヤが連れてきた彼女は、美人だけどどこか壁のある女性でした。そんなチナツさんと同棲を始めた息子は、身なりがだんだん荒れている様子…。結婚したら専業主婦になりたいというチナツさんに不安が募る一方で、家族からは心配しすぎと呆れられて――

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1話から読む

どこのお嫁さんも似たようなもの

前話からの続き。

そんなある日、習い事の仲間とお茶をしたときのことです。

↓↓↓もうすぐ結婚するんでしょ？

はっきり言うなら今

↓↓↓そうと決まったら！

寄ってもいい？

どうせ夫はまた「過干渉だ」「おせっかいすぎる」と思ったのでしょう。

でもそんなこと気にしていられません。

タツヤの将来がかかっているのですから、ここでおとなしく引っ込んでおくわけにはいかないのです。

第６話へ続く。