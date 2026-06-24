一部改良を挟んで「マイナーチェンジ」の流れか

2024年6月に現行型が登場したホンダの人気コンパクトミニバン「フリード」はデビューから3年目に突入し、そろそろ大幅改良のタイミングを迎えました。

SNSなどには、マイナーチェンジに期待を寄せる多くの声が集まっています。

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フリードは、2008年の初代誕生以来、「ちょうど良い」をコンセプトに日本の家族の日常を支え続けてきました。

2016年に登場した2代目も、扱いやすいサイズと広い室内を両立させ、トヨタ「シエンタ」と共に市場を牽引する大ヒットモデルとなりました。

そして2024年、満を持して登場した3代目の現行フリードは、先代の良さを正統進化させつつ、さらなる進化を遂げています。

大きな変化は、子育て層向けのファミリーカーとして魅力を高めた「フリード AIR（エアー）」と、SUVテイストを加えたクロスオーバースタイルの「フリード CROSSTAR（クロスター）」という異なる個性を持った2つのタイプを設定した点にあります。

ホンダによるとこれは、ユーザーのライフスタイルに合わせたラインナップ変更だといいます。

フリード エアーはシンプルなスタイルで、ボディサイズは5ナンバー枠に収まる全長4310mm×全幅1695mm×全高1755mm、ホイールベース2740mm。

対するフリード クロスターは、フェンダーのワイド化により車幅が25mm拡大し1720mmとなったため、3ナンバー車となっています。

ともに3列シートレイアウトで、2列目席をキャプテンシートとした6人乗り仕様を基本に、2列目をベンチシートとした7人乗り仕様も一部でラインナップします。

さらにクロスターのみ2列・5人乗り仕様が設定され、こちらは専用の広い荷室空間を生かした仕様となっているのも特徴です。

ともに、新設定の2モーターハイブリッド「e：HEV（イーエイチイーブイ）」と、1.5リッターDOHC i-VTECガソリンエンジンの2つのパワートレインが用意され、FF（前輪駆動）と4WDが選択可能です。

また先進運転支援機能「ホンダセンシング」も進化した最新仕様が搭載され、安全性や利便性も向上しています。

ちなみに先代フリードは、フルモデルチェンジから約3年後の2019年にクロスターの追加設定を含む大がかりな改良が行われました。

その例にならうと、現行型の大規模なマイナーチェンジは2027年から2028年ごろにかけてと予想されますが、その前に一部改良が実施される可能性も高そうです。

安全機能のアップデートや法規制に対応するものとなりそうですが、いっぽうで特別仕様車の追加やグレード展開の見直し、価格改定などもありそうで、小規模とはいえこちらの動向からも目が離せません。

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SNSなどには、近々実施されるとウワサされるマイナーチェンジに期待する、さまざまな反響が寄せられていました。

なかでも多かったのが、「フリードにもエアロ仕様を出して欲しい」「フリード“スパーダ”待ってる」「似合うと思うんだけどな」などといった、いわゆる「エアロカスタムグレードの新設定」に関する声でした。

スパーダは、兄貴分のミドルクラスミニバン「ステップワゴン」に設定されるエアロボディの上級仕様に与えられたサブネームです。

現在国内で人気の軽スーパーハイトワゴンや、ミドルクラスミニバンには各社が同様のエアロカスタムグレードを設定していますが、なぜか現在販売されているコンパクトミニバンでは、ライバルのトヨタ「シエンタ」も含め、同様の仕様は設定されていません。

エアーとクロスターに次ぐ第3のフリードが登場するかどうか、現段階では不明ですが、期待が高まるところです。