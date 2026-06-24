NHK連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）第63話では、正式に帝都医大病院で働き、看護科の第1期生を教える“先生”にもなったりん（見上愛）と直美（上坂樹里）が、さまざまな問題に直面する。

参考：『風、薫る』第64話、直美（上坂樹里）が団子屋でシマケン（佐野晶哉）に出会う

内科を任されることになった直美は、患者の陣内（細川岳）のお見舞いに訪れた小川吾郎（甲斐翔真）と初対面する。陸軍二等軍曹の吾郎は見なりは立派だが、ほかの患者が安静にしている病室で大声で話すなどあまり周りのことを考えられないタイプのよう。やっと重湯が食べられるようになった陣内には「好物だから」とぼた餅を差し入れてきた。自分の病状が分かっている陣内はやんわりと断るが、吾郎は「食わんぎ元気にならんばい」とやや強引にぼた餅を差し出してきた。

もちろん、この行動に直美が黙っているはずがない。後からそっと様子を見守っていた直美だったが陣内がぼた餅を受け取ろうとすると、「一口でも駄目です」とさっと会話の中に入り、瞬く間に陣内からぼた餅を取り上げた。そして、陣内に「これを食べたら後戻りです」などと淡々と言い聞かせた。陣内は聞き分けよく、「そうですよね」と諦めるが、今度はその様子を見ていた吾郎が黙っていない。「そんなに言うことないだろ」「女ならもっと優しく」と言い返してきた。ここで直美が引くわけはなく、吾郎がやっていることは「優しい暴力」だと陣内を挟んでふたりは口論に。陣内には申し訳ないが、2人のかけ合いのテンポがあまりにもよく、喧嘩を見ているはずなのになぜか笑みが溢れてしまった。

ナースとして実際に給金ももらった直美は、「取締」という役職にもつき、これまで以上に責任感を持って仕事をしているようだ。これからもこうして患者やお見舞い客とはバトルを繰り広げるのだろうが、きっと負けないだろう。

一方のりんは、看病婦からナースになりたいと言うツヤ（東野絢香）のことを気にかけていた。梅岡看護婦養成所では、まずバーンズ（エマ・ハワード）が医療現場における“清潔”とは何かをシーツ交換などを通して徹底的に体得させていたが、帝都医大病院の看護科での授業はより学問的。現場では腎臓そのものを見る機会などはほとんどないだろうに、腎臓の構造を細かく教えていた。これでバーンズの目指していたナースたちが育つのか、疑問に思ってしまうところもあるがツヤはとにかく一生懸命、講師を務めている外科助手・黒川（平埜生成）の言葉を書き留めていた。

早速実習もスタート。2人の学生が看病婦に付いて一緒に仕事をするが、「そしたら、見習いさんは」と話を続けるフユ（猫背椿）にヒデ（池田朱那）が「見習いさんではなく、見習生です」と噛み付いてしまう。実習を始めた頃の直美にもちょっとこのようなトゲトゲしさがあったが、嫌味とわかってやっていた直美に対して、ヒデは悪気なくそのような受け答えをしてしまっているよう。一瞬にして場の空気がピリついてしまっていた。

余談にはなるが、ヒデを演じる池田朱那とそのヒデを生徒の1人として受け持っている、黒川を演じる平埜生成は、NHK連続テレビ小説『虎に翼』（2024年度前期）で汐見親子として共演している。『虎に翼』では、母・崔香淑（ハ・ヨンス）の出自を知り、対立することも多かった2人だが、こうして違った形でまた共演を楽しむことができるのは“朝ドラ”ならではである。これから池田と平埜が直接共演するシーンがあるのかも楽しみにしたい。

結局、ヒデは満足に包帯も巻くことができずに、落ち込んでしまう。しかし、その様子を見たツヤが詰め所で練習に付き合うことに。しかも、癖のように「なるほど」と返事をしてしまうヒデにツヤは「『なるほど』はかわいくないな」と指摘。「かわいいか、かわいくないかは看護に関係ありません」と言うヒデに「あるんじゃないかな？ 看護する相手は人だもの」とアドバイスする。その言葉を聞いてヒデはハッと気づいたことがある様子。実務に慣れているツヤと彼女よりは知識に長けているヒデ。これから2人はいいコンビになっていくだろう。

りんがバーンズのように“先生”を始めた今、その姿を見習って少しずつ、着実にバーンズが願った“タネ”が蒔かれていることが感じられた。（文＝久保田ひかる）