【滅びろ！シール交換】娘のために買い漁る日々「ありがとう、シールブーム」＜第2話＞#4コマ母道場
目まぐるしい進化を遂げながら、常に新しいバリエーションが登場するシール。今やコミュニケーションツールとなったシールに対する、大人と子どもの「価値観」の違いを忘れてはいけません。シール交換において、大切にしないといけないこととは一体？ 流行の裏でママたちの想いが交錯します。
第2話 順調だった娘のシール交換LIFE
【編集部コメント】
ヒナちゃん、いい笑顔ですね。積極的にお友だちを誘える子もいれば、なかなか声をかけることができない子もいるでしょう。そんなとき、声をかける「きっかけ」になっているシール交換。ママたちの中ではいろいろな想いもあるかもしれませんが、コミュニケーションツールのひとつとして役に立ってはいるようです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第2話 順調だった娘のシール交換LIFE
【編集部コメント】
ヒナちゃん、いい笑顔ですね。積極的にお友だちを誘える子もいれば、なかなか声をかけることができない子もいるでしょう。そんなとき、声をかける「きっかけ」になっているシール交換。ママたちの中ではいろいろな想いもあるかもしれませんが、コミュニケーションツールのひとつとして役に立ってはいるようです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙