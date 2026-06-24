（株）秀和グループ（江東区）は6月17日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には樋口千鶴弁護士（上條・鶴巻法律事務所、千代田区神田小川町2−2−8）が選任された。

負債は現在調査中。



書籍出版を手掛ける（株）秀和システム（同所、2025年7月破産）の破産時の代表によって設立された。商業登記の事業によると、出版や配信事業をなど事業目的としていた。

秀和システムは、グループ会社を通じて2021年5月には船井電機（株）（現：FUNAI GROUP（株）、大東市）を一時、傘下にしていた。ただ、脱毛サロン「ミュゼプラチナム」運営会社に対する連帯保証が顕在化したことや、レピュテーションによる出版物の返本で資金繰りが悪化。2025年7月に破産開始決定を受けていた。

秀和システムの破産手続きが進むなか、秀和グループは貸金請求の訴訟の被告となる事態が発生していた。

なお、秀和システムの事業は新会社で継続している。





※（株）秀和グループ（TSRコード:027747050、法人番号:2010001190135、江東区東陽2−4−2、設立2018（平成30）年3月）

※（株）秀和システム（TSRコード：292007680、法人番号:1010401013986、江東区、2025年7月破産）

※船井電機（株）（現：FUNAI GROUP（株）、TSRコード:570182948、法人番号:2122001015871、大東市）