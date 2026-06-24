【RIZIN】ヒロヤ、プロ野球「ロッテvs.ソフトバンク」セレモニアルピッチ決定「一球に全力を込めて投げたい！」
RIZINファイターのヒロヤが、6月26日に行われるプロ野球パ・リーグ公式戦「千葉ロッテマリーンズvs.福岡ソフトバンクホークス」（ZOZOマリンスタジアム、午後6時試合開始）のセレモニアルピッチを行うことが決定した。
【動画】マリーンズ山口航輝選手＆山本大斗選手がヒロヤと感動の対面！
マリーンズの山口航輝選手と山本大斗選手がヒロヤのファンで、昨年にマリーンズのYouTube企画で2人がRIZIN事務所を訪れてヒロヤとの対面が実現。お互いにアスリートとして刺激を受け、さらに高みを目指していこうとエール交換していた。
今回はヒロヤがマリーンズの本拠地に行き、マウンドに立つ。「自分が一人の格闘家として、このセレモニアルピッチに呼んでいただけたことを、心から光栄に思います。生涯忘れられない経験を、本当にありがとうございます。リングに上がる時と同じ気持ちで、この一球に全力を込めて投げたいと思います！」と意気込みを語った。
ヒロヤは7月18日開催の『RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（広島グリーンアリーナ）に出場し、山本アーセンと対戦する。
【動画】マリーンズ山口航輝選手＆山本大斗選手がヒロヤと感動の対面！
マリーンズの山口航輝選手と山本大斗選手がヒロヤのファンで、昨年にマリーンズのYouTube企画で2人がRIZIN事務所を訪れてヒロヤとの対面が実現。お互いにアスリートとして刺激を受け、さらに高みを目指していこうとエール交換していた。
ヒロヤは7月18日開催の『RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（広島グリーンアリーナ）に出場し、山本アーセンと対戦する。