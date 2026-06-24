木村拓哉の使う香水は？ 村上信五が小杉の“お願い”で聞き出す その返答に「かっけぇ」
TBSで23日、『有田哲平とコスられない街』が放送され、SUPER EIGHTの村上信五がブラックマヨネーズ・小杉竜一にお願いされ、木村拓哉に使っている香水を聞いたエピソードを披露した。
【動画】「いい思い出にはなってないはず」失恋エピソードを告白した木村拓哉
番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがロケを繰り広げた。移動中の車内で木村について話が及んだ。
村上によると、小杉と番組を一緒にやっていた時に、小杉から「木村さんが香水何使ってるか聞いてくれへん」とお願いされたという。村上はそのお願いを聞き入れて、木村がテレ朝でドラマを撮影している際に「勇気出して行った」という。
木村が弁当を食べ終わる間際に「どうしたの？」と聞かれ、村上は「ブラマヨ小杉さんが、木村くんが香水何を使っているのか知りたいって言ってましたけど、全然ご無理なく…」と質問したという。
木村は、食べていた弁当をゆっくり片付けて包装紙をゴミ箱に投げた後、「CHANELのブルー」と答えたそう。これに有田は「かっけぇ」と笑顔を見せていた。
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番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがロケを繰り広げた。移動中の車内で木村について話が及んだ。
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木村が弁当を食べ終わる間際に「どうしたの？」と聞かれ、村上は「ブラマヨ小杉さんが、木村くんが香水何を使っているのか知りたいって言ってましたけど、全然ご無理なく…」と質問したという。
木村は、食べていた弁当をゆっくり片付けて包装紙をゴミ箱に投げた後、「CHANELのブルー」と答えたそう。これに有田は「かっけぇ」と笑顔を見せていた。