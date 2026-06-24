JO1河野純喜、故郷・奈良の大役に「まさか」 魅力問われるも意外な回答「一周回って“何もない”」
「うまいものなし」と言われるけれど…青春を捧げた「法隆寺FC」時代と、豊かな自然への愛
グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜が、奈良国立博物館・ボストン美術館共同企画特別展『南都仏画―よみがえる奈良天平の美―』（会期：7月18日〜9月13日 会場：奈良国立博物館）の音声ガイドを担当。このほど、音声収録後のメディア取材会に出席し、地元奈良への思い入れや、音声ガイドナビゲーターとして意識したことを明かした。
【写真】生き生きと「南都仏画展」音声ガイドを収録する河野純喜
「南都」と呼ばれた奈良に、古代から連綿と受け継がれてきた仏教絵画、それが「南都仏画」。本展は、アメリカ・ボストン美術館と奈良国立博物館による約20年の構想を経て実現した国際共同企画で、ボストン美術館が所蔵する南都ゆかりの仏画の優品が一挙に里帰りするほか、奈良国立博物館の所蔵品をはじめとする国内の選りすぐりの仏画・仏像で「南都仏画」の歴史をたどる初の試みとなる。
――奈良県出身として、地元・奈良国立博物館の特別展に関わることへの思いは？
河野：奈良出身で、いつかは地元・奈良である故郷を応援したいと思っていました。まさかこのような大きな仕事をいただけるとは思ってもみませんでしたので、今回の奈良国立博物館の仕事はとても名誉でうれしく思いました。
――河野さんにとって奈良の魅力とは？
河野：奈良は「何もないこと」が魅力です。例えとして「奈良にうまいものなし」と言われますが、歴史があるし、豊かな自然があるし。美味しいごはんやラーメン屋さんがたくさんあって、一周回って「何もない」。特に奈良は豊かな自然があることが素敵だなと思います。
――子どもの頃、寺社や仏像、美術館に触れた思い出はありますか？
河野：中学時代から大学時代まで、サッカーの法隆寺FCに所属し、法隆寺の近くのグラウンドで練習していました。地元の信貴山は楽しいです。信貴山は初詣にも行ったことがあり、奈良盆地をみる景色がとてもきれいで素晴らしいです。
――普段の歌やパフォーマンスでの“声”の使い方と、音声ガイドの違いをどう感じましたか？
河野：リズムや曲があるのとないのとでは、緊張感が違ってくると思いました。ナレーションの仕事は他にもしたことがありますが、奈良の仕事でもあり、難しい言葉も出てくるため、今回は特に緊張感がありました。ただ、収録中、スタッフの皆さんからとてもほめられました。
グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜が、奈良国立博物館・ボストン美術館共同企画特別展『南都仏画―よみがえる奈良天平の美―』（会期：7月18日〜9月13日 会場：奈良国立博物館）の音声ガイドを担当。このほど、音声収録後のメディア取材会に出席し、地元奈良への思い入れや、音声ガイドナビゲーターとして意識したことを明かした。
「南都」と呼ばれた奈良に、古代から連綿と受け継がれてきた仏教絵画、それが「南都仏画」。本展は、アメリカ・ボストン美術館と奈良国立博物館による約20年の構想を経て実現した国際共同企画で、ボストン美術館が所蔵する南都ゆかりの仏画の優品が一挙に里帰りするほか、奈良国立博物館の所蔵品をはじめとする国内の選りすぐりの仏画・仏像で「南都仏画」の歴史をたどる初の試みとなる。
――奈良県出身として、地元・奈良国立博物館の特別展に関わることへの思いは？
河野：奈良出身で、いつかは地元・奈良である故郷を応援したいと思っていました。まさかこのような大きな仕事をいただけるとは思ってもみませんでしたので、今回の奈良国立博物館の仕事はとても名誉でうれしく思いました。
――河野さんにとって奈良の魅力とは？
河野：奈良は「何もないこと」が魅力です。例えとして「奈良にうまいものなし」と言われますが、歴史があるし、豊かな自然があるし。美味しいごはんやラーメン屋さんがたくさんあって、一周回って「何もない」。特に奈良は豊かな自然があることが素敵だなと思います。
――子どもの頃、寺社や仏像、美術館に触れた思い出はありますか？
河野：中学時代から大学時代まで、サッカーの法隆寺FCに所属し、法隆寺の近くのグラウンドで練習していました。地元の信貴山は楽しいです。信貴山は初詣にも行ったことがあり、奈良盆地をみる景色がとてもきれいで素晴らしいです。
――普段の歌やパフォーマンスでの“声”の使い方と、音声ガイドの違いをどう感じましたか？
河野：リズムや曲があるのとないのとでは、緊張感が違ってくると思いました。ナレーションの仕事は他にもしたことがありますが、奈良の仕事でもあり、難しい言葉も出てくるため、今回は特に緊張感がありました。ただ、収録中、スタッフの皆さんからとてもほめられました。