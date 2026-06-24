◇MLB ドジャース12−3ツインズ(日本時間24日、ターゲット・フィールド)

ドジャースは投打がかみ合いツインズに2連勝。大谷翔平選手は3打数無安打も勝ち越しの犠牲フライを記録しました。

初回、先頭打者の大谷選手が四球で出塁すると、その後2アウト1、2塁から5番のトミー・エドマン選手がセカンド強襲のヒットで1点を先制します。

先発のジャスティン・ロブレスキ投手は、2回にビクトル・カラティニ選手の同点ホームランを献上。直後に1点を勝ち越しますが、3回は2アウト2塁からジョシュア・ベル選手にタイムリーを浴びて再び追いつかれます。

それでも4回、下位打線で好機をつくり、1アウト1、3塁から大谷選手がオースティン・ボス投手のカーブをはじき返し、きっちり犠牲フライ。勝ち越しに成功すると、 フレディ・フリーマン選手、ムーキー・ベッツ選手の連続タイムリーも飛び出し、一挙3得点となります。その後も6回にはフリーマン選手のタイムリー二塁打など、着実に得点を重ねました。

援護を受けたロブレスキ投手は、4回以降ツインズ打線につけいる隙を与えず。7回92球、5安打、3奪三振、2四球、2失点の内容で降板。テンポいい投球で中盤以降は安定した投球を披露しました。

5点リードの9回はアレックス・コール選手のソロホームランで追加点。その後も攻撃の手を緩めず、代打のミゲル・ロハス選手、アンディ・パヘス選手のタイムリーが飛び出すと、マックス・マンシー選手がとどめのタイムリーを放ち、一挙5得点。17安打12得点で圧倒しました。

大谷選手は、9回に代打を送られ、3打数無安打でしたが、1四球と勝ち越しの犠牲フライで1打点。また打線は大谷選手以外の先発選手が全員安打と活発でした。投げては7回2失点のロブレスキ投手が今季9勝目。大谷選手、山本由伸投手らの7勝を上回る勝利数で、安定した投球を披露しています。