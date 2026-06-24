５人組ボーカルダンスユニット・Ｍ！ＬＫのメンバーで俳優・佐野勇斗が２４日、都内で行われた、スキンケアブランド「ドクターシーラボ」の新ブランドアンバサダー就任式に出席した。

佐野は２５日から公開される新ＣＭでも着用している涼しげな衣装で登場。アンバサダー就任について「１０代の頃から本当に使わせていただいていたので、すごく運命的なものを感じました。すごくうれしかったです」と喜びを口にした。

新ＣＭは「表情や角度はすごくこだわった」もので、ステージ登壇前に初めて視聴したという。「本当にさっき初めて見たけど、めちゃくちゃイイじゃん」と、代表曲「イイじゃん」になぞらえたポーズを決めながら自信たっぷりに評価した。

その後も報道陣に撮影をあおりながら、「爆裂愛してる」の爆裂ポーズ、「好きすぎて滅！」の滅ポーズと、サービス精神旺盛にヒット曲のポーズを披露。会場から思わず拍手が起こると、「拍手はやめてください、失礼しました」と照れ笑いを浮かべていた。

また、この日は同社の化粧水「ＶＣ１００エッセンスローションＥＸ」のお気に入りポイントを書道で表現する一幕も。書道６段の腕前を持つ佐野は、「いきますよ、カメラ構えてください。使い所ですよ」と再び報道陣に呼びかけつつ、見事な達筆ぶりで「透明感」記した。「きょう、朝早く来て書きました」とおちゃめに語っていた。