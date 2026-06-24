サッカーワールドカップを現地で観戦中のカカロニすがやが２４日、ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」の取材に応じ、日本戦以外の試合のチケットが全く買えず「予想外」と訴えた。

すがやは、相方の栗谷とともに現地でワールドカップを観戦中だが、自身のＹｏｕＴｕｂｅで「チケットが高騰し過ぎて日本戦以外のチケットが１枚も取れません」と訴えていた。

改めて番組の取材でも「高いです。今までの大会の１０倍弱」と、これまで４大会連続で現地観戦しているすがやもびっくりの高騰ぶり。「予想以上。完全に世界中のサポーターの予想を外れている」とも語った。

すがやは、日本戦３試合は日本で１３万円で購入していたが、現地で購入しようと思っていたアルゼンチン戦は３０万円以上もしたため断念。「試合が見られないので、ハイライトでしか見てない」と話していた。

今大会では人気の試合のチケットが高くなるダイナミックプライシングを採用。さらに公式で高額転売を容認していることから、決勝は最低でも２００万円、８億円のチケットもあると紹介していた。