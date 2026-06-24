俳優で男性5人組「M！LK」の佐野勇斗が24日、都内で「ドクターシーラボ」ブランドアンバサダー就任式に出席した。

個人でもグループでも26年上半期も大活躍。上半期の輝かしい思い出について「先日記憶に新しい、MUSIC AWARDS JAPANで、M！LKが5つの賞をいただけた」ことを挙げた。グループは先日、「MAJ」で「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」を含む5個の賞を受賞した。

昨年NHK紅白歌合戦初出場を果たすなど、スター街道まっしぐら。夢や目標と向き合う時の工夫を聞かれると「まずは5人のメンバーの5人と向き合って、何か全員が全員をリスペクトする。そしてこのミルクのスタッフ陣、チームのみんなと向き合う。そしてやっぱりみ！るきーず（ファン）の皆さんと向き合うっていうのはすごく意識しています。もうそれしかないと言っても過言ではないぐらいです」と明かした。

出演するCMにちなみ、限界を超えて追い求めていることについては「目標を決めている」と回答。「昔から大きな目標を定めて、そこから逆算するのをやっている。自分がここまでだったらいける可能性があるなっていう自分の持ってる限界を超えた大きな目標を立てるっていうのは意識してますね。自分で限界を決めたくない」と夢をかなえる秘訣（ひけつ）も明かした。