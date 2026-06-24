「ツインズ３−１２ドジャース」（２３日、ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で出場。九回の打席では代打ロハスを送られた。

ロハスが打席に立つと、敵地ながら小さなブーイングが起こった。途中交代は２１日オリオールズ戦以来、今季５度目となった。

ロハスは起用に応えて適時二塁打を放ち、その後もパヘスに適時打が生まれた。その後も打線が止まらず、エドマンの適時打、この日、ヒットの出ていなかったマンシーにも適時二塁打が出て、一挙５得点をあげた。先発は大谷以外全員安打で、今季最多タイ１７安打を放ち、１２得点で快勝した。

大谷はこの日、３打数無安打２三振１四球１打点。４戦ぶりの無安打となったが、四回に決勝打となる勝ち越し犠飛を放った。２−２で迎えた四回。１死一、三塁で打席に立つと、昨年はロッテでプレーしたボスの初球をライトへ運んだ。この回チームは３番フリーマン、４番ベッツの連続適時打でさらに２点を加え、試合の流れを決定付けた。

大谷は初回の第１打席は四球を選び、先制のホームを踏んだ。二回の第２打席は２死一塁の場面で打席を迎えたが、外角の変化球に空振り三振。五回の第４打席は２死一、二塁の好機で中直に倒れた。第５打席も七回１死二塁の好機で迎えたが、空振り三振に終わった。

大谷は２４日（日本時間２５日）の同戦で先発を予定している。