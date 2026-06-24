【Akko：FUNBOX】 6月24日 販売開始 価格：22,990円

キットカットは、Akko製レバーレスアーケードコントローラー「FUNBOX」を本日6月24日より販売する。価格は22,990円。

本製品は、キーボードメーカーであるAkko初のレバーレスアーケードコントローラー。5月に開催された「EVO Japan 2026」にて公開され、Kailh製のロープロファイル磁気スイッチ「Star Mini」を標準搭載しているほか、好みの打鍵感に合わせて別売りのロープロファイルスイッチに交換できる。

メインボタン数は17個で、0.1～2.8mmの範囲でラピッドトリガーに対応。筐体左上のフルカラーLCDディスプレイによって本体のみで各種設定やモード切り替えができるほか、日本語対応のWebドライバーも用意されている。

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