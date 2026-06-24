MAZZEL・NAOYA「月に1度自分を大切にしたい日に行く」アフタヌーンティーで“もぐもぐ顔”披露「CanCam」人気連載登場
【モデルプレス＝2026/06/24】8人組ボーイズダンスボーカルグループ・MAZZELのNAOYAが、6月23日に発売した「CanCam」（小学館）8月号の連載企画「今日はキミと、もぐもぐ記念日」に登場する。
【写真】NAOYA、“憧れの人”35歳イケメン俳優との密着2ショット
夢中で食べる男子って、どうしてこんなにかわいいのか。毎回ゲストに大好物を食べてもらい、もぐもぐ顔を拝ませてもらう人気連載「今日はキミと、もぐもぐ記念日」。発売中の8月号のゲストは、2023年にBMSGから始動したMAZZELのNAOYA。6月22日にデジタルシングル「So Strawberry」を配信し、10月からはファンミーティングツアーも控えるなど、勢いが加速中のMAZZEL。NAOYAはアーティストとしての活動に加えて、2025年話題を呼んだ映画＆ドラマ「君がトクベツ」、W主演ドラマ「セラピーゲーム」など俳優としても活躍している。
今回NAOYAがリクエストしたのは、「月に1度自分を大切にしたい日に行くことが多い」というアフタヌーンティー。伝統と格式を感じさせる東京プリンスホテルを訪れ、期間限定の「窓辺の紫陽花アフタヌーンティー」を堪能した。ドリンクには、NAOYAが好きなルイボスティーを用意。少し珍しいアサイールイボスティーだったが、色を見てジュースだと思っていたNAOYAは「不思議な感覚！ おいしい！ うれしい！」と大感激。紫陽花を模したクリームがのったモンブランに「おいしっ」と声をもらす瞬間や、グラスを手にうっとりする瞬間をたっぷりと撮り下ろした。
ツアー中で甘いものをセーブ気味だったNAOYAにとって、束の間のリフレッシュになった様子。最高に幸せそうな“もぐもぐ顔”の連発に、スタッフ一同もハッピーな気持ちになった。インタビューでは、最新曲「So Strawberry」についての話を披露。NAOYAが大好きな“苺”を冠したこの曲は、タイトルのかわいさに反して、思わせぶりな態度で翻弄するようなサマーチューン。「今までは楽曲に合わせた力強い表現が多かったけど、僕にしかできない中性的な表現で魅せたい」と想いを明かした。また、素顔がのぞく最近のもぐもぐ事情についても深掘り。ライブ前の“お決まりごはん”や、ハマっている自炊のこと、さらには「実は〇〇〇だけで生活できる（笑）」と打ち明けた、苺以外の大好物の話などを掲載している。（modelpress編集部）
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◆NAOYA、“もぐもぐ顔”連発でアフタヌーンティー堪能
夢中で食べる男子って、どうしてこんなにかわいいのか。毎回ゲストに大好物を食べてもらい、もぐもぐ顔を拝ませてもらう人気連載「今日はキミと、もぐもぐ記念日」。発売中の8月号のゲストは、2023年にBMSGから始動したMAZZELのNAOYA。6月22日にデジタルシングル「So Strawberry」を配信し、10月からはファンミーティングツアーも控えるなど、勢いが加速中のMAZZEL。NAOYAはアーティストとしての活動に加えて、2025年話題を呼んだ映画＆ドラマ「君がトクベツ」、W主演ドラマ「セラピーゲーム」など俳優としても活躍している。
◆NAOYA、最新曲＆最近の“もぐもぐ事情”インタビュー
ツアー中で甘いものをセーブ気味だったNAOYAにとって、束の間のリフレッシュになった様子。最高に幸せそうな“もぐもぐ顔”の連発に、スタッフ一同もハッピーな気持ちになった。インタビューでは、最新曲「So Strawberry」についての話を披露。NAOYAが大好きな“苺”を冠したこの曲は、タイトルのかわいさに反して、思わせぶりな態度で翻弄するようなサマーチューン。「今までは楽曲に合わせた力強い表現が多かったけど、僕にしかできない中性的な表現で魅せたい」と想いを明かした。また、素顔がのぞく最近のもぐもぐ事情についても深掘り。ライブ前の“お決まりごはん”や、ハマっている自炊のこと、さらには「実は〇〇〇だけで生活できる（笑）」と打ち明けた、苺以外の大好物の話などを掲載している。（modelpress編集部）
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