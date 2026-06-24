M!LK佐野勇斗、スキンケアブランドアンバサダー就任 新CMで“透明感あふれる”肌披露
【モデルプレス＝2026/06/24】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、スキンケアブランド・ドクターシーラボ（R）の新ブランドアンバサダーに就任。合わせて、佐野が出演する新CMが6月25日より全国（※沖縄除く）で放映される。
【写真】M!LK佐野、瑞々しい透明感あふれる肌
一人ひとりの無限の美しさの可能性を引き出すことを理念に展開している、美容皮膚科学発のスキンケアブランド・ドクターシーラボ（R）は、佐野を新ブランドアンバサダーに起用し、「VC100エッセンスローションEX」の新TVCM「VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇」を25日より放映開始する。今回の新TVCMでは、「目覚めよ、果てなき透明感。」をキャッチコピーに、ドクターシーラボ（R）らしいクリニカルな世界観を描いている。
今回の新TVCMでは、クリニックモチーフであるブルーグレーのラボ空間を舞台に、佐野が登場。「目覚めよ、果てなき透明感。」というセリフとともに静かに瞳を開いた佐野の周りに、100兆個のビタミンボールが広がっていく。最後は「VC100エッセンスローションEX」を手に、「あなたの肌にも」と語りかけ、佐野の瑞々しい透明感あふれる肌と静かな表情が、ドクターシーラボ（R）のクリニカルな世界観を体現したCMに仕上がっている。
撮影現場では、風を受けながらのシーンにも果敢に挑んだ佐野。俳優としての経験を活かし、自らモニターで映像を確認しながら、視線のわずかな向きひとつにもこだわり、納得のいくまで撮影に向き合う姿を見せた。撮影後のインタビューでは、「より商品と僕自身が皆様に『いいな』と思ってもらえるように、商品の見え方や角度など、最善を尽くせるように意識していました」と語った。（modelpress編集部）
― ドクターシーラボ（R）の新ブランドアンバサダーに就任された感想を教えてください。
佐野：とてもびっくりしました。正確にいつからかは覚えていないのですが、下手したら10代の頃からですね。この仕事を始めて、「やっぱりお肌のことも気にして、しっかりケアをしないとな」と思い始めてから、勧めていただいたのがドクターシーラボ（R）の商品でした。化粧水もですし、洗顔とかもずっと使っていて。本当にちょっと運命的なものを感じました。すごく嬉しかったです。誰よりも魅力をわかっていると思います、何年も使っているので。
― 佐野さんが思う、ドクターシーラボ（R）の魅力を一言で表すと何ですか？
佐野：今回アンバサダーに就任させてもらうことになって、僕自身も改めて皆さんに魅力をお伝えしたいなと思い、ちゃんと調べさせてもらいました。クリニックから生まれたブランドということで、美容皮膚科学に基づいて製品が作られているからこそ、僕自身も気に入って、毎日使わせてもらえるのだなと感じました。
― 毎日のスキンケアで気をつけていることはありますか？
佐野：基本的なことですが、どんなに夜遅く帰宅して疲れていても、必ずメイクを落としてから寝ることを徹底しています。スキンケアの成分としては、昔から「ビタミンCが良い」と聞いていたこともあり、日々のケアに取り入れています。僕自身、「VC100エッセンスローションEX」を愛用していますが、とろみのあるテクスチャーが肌にすっとなじんでいるように感じ、しっかりと保湿されている感覚があるため、とても気に入っています。
― CM内の「肌の可能性をもっと、もっと」というセリフにちなみ、2026年後半に“もっと、もっと”頑張りたいことを教えてください。
佐野：所属するグループ「M!LK」として2回目の紅白出場や、レコード大賞で大賞を獲りたいという目標に向かって、これからも頑張っていきたいなと思います。個人的には、アンバサダーに就任させてもらったからには、肌のケアをもっと頑張りたいなと思いました。
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◆佐野勇斗、スキンケアブランドアンバサダー就任
一人ひとりの無限の美しさの可能性を引き出すことを理念に展開している、美容皮膚科学発のスキンケアブランド・ドクターシーラボ（R）は、佐野を新ブランドアンバサダーに起用し、「VC100エッセンスローションEX」の新TVCM「VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇」を25日より放映開始する。今回の新TVCMでは、「目覚めよ、果てなき透明感。」をキャッチコピーに、ドクターシーラボ（R）らしいクリニカルな世界観を描いている。
◆佐野勇斗、新CMで透明感あふれる肌披露
今回の新TVCMでは、クリニックモチーフであるブルーグレーのラボ空間を舞台に、佐野が登場。「目覚めよ、果てなき透明感。」というセリフとともに静かに瞳を開いた佐野の周りに、100兆個のビタミンボールが広がっていく。最後は「VC100エッセンスローションEX」を手に、「あなたの肌にも」と語りかけ、佐野の瑞々しい透明感あふれる肌と静かな表情が、ドクターシーラボ（R）のクリニカルな世界観を体現したCMに仕上がっている。
◆佐野勇斗、新CM撮影に果敢に挑む
撮影現場では、風を受けながらのシーンにも果敢に挑んだ佐野。俳優としての経験を活かし、自らモニターで映像を確認しながら、視線のわずかな向きひとつにもこだわり、納得のいくまで撮影に向き合う姿を見せた。撮影後のインタビューでは、「より商品と僕自身が皆様に『いいな』と思ってもらえるように、商品の見え方や角度など、最善を尽くせるように意識していました」と語った。（modelpress編集部）
◆佐野勇斗特別インタビュー
― ドクターシーラボ（R）の新ブランドアンバサダーに就任された感想を教えてください。
佐野：とてもびっくりしました。正確にいつからかは覚えていないのですが、下手したら10代の頃からですね。この仕事を始めて、「やっぱりお肌のことも気にして、しっかりケアをしないとな」と思い始めてから、勧めていただいたのがドクターシーラボ（R）の商品でした。化粧水もですし、洗顔とかもずっと使っていて。本当にちょっと運命的なものを感じました。すごく嬉しかったです。誰よりも魅力をわかっていると思います、何年も使っているので。
― 佐野さんが思う、ドクターシーラボ（R）の魅力を一言で表すと何ですか？
佐野：今回アンバサダーに就任させてもらうことになって、僕自身も改めて皆さんに魅力をお伝えしたいなと思い、ちゃんと調べさせてもらいました。クリニックから生まれたブランドということで、美容皮膚科学に基づいて製品が作られているからこそ、僕自身も気に入って、毎日使わせてもらえるのだなと感じました。
― 毎日のスキンケアで気をつけていることはありますか？
佐野：基本的なことですが、どんなに夜遅く帰宅して疲れていても、必ずメイクを落としてから寝ることを徹底しています。スキンケアの成分としては、昔から「ビタミンCが良い」と聞いていたこともあり、日々のケアに取り入れています。僕自身、「VC100エッセンスローションEX」を愛用していますが、とろみのあるテクスチャーが肌にすっとなじんでいるように感じ、しっかりと保湿されている感覚があるため、とても気に入っています。
― CM内の「肌の可能性をもっと、もっと」というセリフにちなみ、2026年後半に“もっと、もっと”頑張りたいことを教えてください。
佐野：所属するグループ「M!LK」として2回目の紅白出場や、レコード大賞で大賞を獲りたいという目標に向かって、これからも頑張っていきたいなと思います。個人的には、アンバサダーに就任させてもらったからには、肌のケアをもっと頑張りたいなと思いました。
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