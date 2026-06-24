山崎賢人主演「キングダム」第5弾、希望と闇が激突する“決戦ビジュアル”解禁 MX4D・4DX上映も決定【キングダム 魂の決戦】

山崎賢人主演「キングダム」第5弾、希望と闇が激突する“決戦ビジュアル”解禁 MX4D・4DX上映も決定【キングダム 魂の決戦】