「Ｍ！ＬＫ」の佐野勇斗が２４日、都内で「ドクターシーラボ新ブランドアンバサダー発表会」に出席した。

美容皮膚科学発のスキンケアブランドで、佐野は１０代のころから同ブランドの商品を愛用。商品にちなみ「２０２６年上半期の輝いている思い出」について尋ねられと「記憶に新しいんですが、ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮでＭ！ＬＫが５つの賞をいただいて。あの瞬間というのは何にも代えがたいうれしさがありました。なかなかない経験なのですごく輝かしい思い出です」と振り返った。

また夢と向き合う際に大切にしていることについて「肌と向き合うことと同じで、まず５人と向き合って、全員が全員をリスペクトすること」と説明。「メンバーの５人と向き合って、Ｍ！ＬＫのスタッフのチームのみんなと向き合う。そしてやっぱりファンの皆さん。み！るきーずのエレベーターの皆さんと向き合うというのはすごく意識していることです」と語った。

「限界を超えて果てなく追い求めていること」について「昔から大きな目標を定めて、そこから逆算するというのがあるんです。大きな目標というのは自分がここまでだからいける可能性があるな、思っているので、自分の思っている限界を超え大きな目標を立てるのは意識しています」と力強く宣言。「自分で限界を決めたくないというのがありますね」と明かした。