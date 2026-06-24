“キム兄”木村祐一、妻・西方凌が手作りした“お手製パンツ”を披露「すごい」「オールマイティな奥様 素敵です」
“キム兄”の愛称で親しまれるお笑いタレント・木村祐一（63）が23日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優・西方凌（45）が作ってくれたお手製のパンツを披露した。
【写真・動画】「オールマイティな奥様」「すごい」妻・西方凌が作った“お手製パンツ”披露の木村祐一
木村は「かーちゃんが夜なべをしてくれた!!」と切り出し、「nishikataryo」「#いつぞやの」「#パンツ」「#手作り」「#父の日」「#かーちゃんとは妻」とハッシュタグを添えて、スタイリッシュなチェック柄の長ズボンを公開した。
コメント欄には「すごい」「オールマイティな奥様 素敵です」「チェッカーズや」「素晴らしい!!」「なんでも出来る奥様」などの声が寄せられている。
【写真・動画】「オールマイティな奥様」「すごい」妻・西方凌が作った“お手製パンツ”披露の木村祐一
木村は「かーちゃんが夜なべをしてくれた!!」と切り出し、「nishikataryo」「#いつぞやの」「#パンツ」「#手作り」「#父の日」「#かーちゃんとは妻」とハッシュタグを添えて、スタイリッシュなチェック柄の長ズボンを公開した。
コメント欄には「すごい」「オールマイティな奥様 素敵です」「チェッカーズや」「素晴らしい!!」「なんでも出来る奥様」などの声が寄せられている。