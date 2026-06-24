M!LK・佐野勇斗「自分で限界を決めたくない」 夢をかなえる秘けつ
■グループ活動で大切にしていることも
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が24日、都内で行われたスキンケアブランド「ドクターシーラボ」新ブランドアンバサダー就任式に出席。目標との向き合い方や、夢をかなえるために大切にしている考えを語った。
【全身ショット】達筆！書道6段の腕前を披露した佐野勇斗
2026年上半期を振り返ると、佐野は「先日、記憶に新しい『MAJ（MUSIC AWARD JAPAN）』でM!LKが5つの賞をいただけて、何にも代えられないうれしさがありました」とにっこり。「ステージに立たせてもらって賞をいただけるのは、なかなかない経験なので、輝かしい思い出です」と喜びを語った。
夢をかなえ続けているM!LK。グループの夢や目標と向き合う際に意識していることについては、「まずは、メンバー5人で向き合って、全員がリスペクトして、M!LKのチームと向き合い、み！るきーず（ファンネーム）の皆さんと向き合うというのは、すごく意識していることです」と説明した。
そして「昔から大きな目標を定めて逆算しているのですが、大きな目標は、『ここまでだったら行ける可能性がある』と思っているところを超えた目標を立てることを意識しています。自分で限界を決めたくない」と力を込めた。
佐野が出演する「VC100エッセンスローションEX」の新テレビCM『VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇』は、25日から放映される。
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が24日、都内で行われたスキンケアブランド「ドクターシーラボ」新ブランドアンバサダー就任式に出席。目標との向き合い方や、夢をかなえるために大切にしている考えを語った。
【全身ショット】達筆！書道6段の腕前を披露した佐野勇斗
2026年上半期を振り返ると、佐野は「先日、記憶に新しい『MAJ（MUSIC AWARD JAPAN）』でM!LKが5つの賞をいただけて、何にも代えられないうれしさがありました」とにっこり。「ステージに立たせてもらって賞をいただけるのは、なかなかない経験なので、輝かしい思い出です」と喜びを語った。
そして「昔から大きな目標を定めて逆算しているのですが、大きな目標は、『ここまでだったら行ける可能性がある』と思っているところを超えた目標を立てることを意識しています。自分で限界を決めたくない」と力を込めた。
佐野が出演する「VC100エッセンスローションEX」の新テレビCM『VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇』は、25日から放映される。