俳優で男性5人組「M！LK」の佐野勇斗が24日、都内で「ドクターシーラボ」ブランドアンバサダー就任式に出席した。

出演する新CMはあす25日から放映。出来上がったCMの感想を求められると「めちゃくちゃビジュ…」と言い、続けてイイじゃんポーズを披露。報道陣がシャッターを切る中、滅ポーズ、爆裂ポーズとM！LKのポーズをカメラ全体に視線を送りながら続々と決めるサービス精神を見せた。会場から拍手が沸き起こると「拍手はやめてください」と照れ笑いした。

アンバサダーに就任。「10代の頃から使わせていただいていたので運命的な物を感じました。うれしいです」と喜びを語った。知人の紹介で製品を知ったという。「『VC100』の商品を使用しているんですけど、香りが良くて肌にも合う。使用感が自分の好み。すごく肌が潤うんですけど、ベタつくわけでもなくさらっとした使用感がとても気に入ってます肌の透明感とか、上がったなって感じることが多い」とおすすめポイントを挙げた。

書道六段の腕前を持つ佐野。化粧水「VC100エッセンスローションEX」のお気に入りポイントを毛筆で「透明感」としたためた。「これからの季節紫外線とか僕自身くすみやすいと感じることがある。そのときにビタミンCの化粧水を使って透明感を上げていきたい」と話した。