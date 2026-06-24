元フジテレビでフリーアナウンサーの木佐彩子（55）が24日、自身のインスタグラムを更新。仲良しメンバーとの“笑いの会”後の自宅で起こった切ない出来事を明かした。

「Oh No after a splendid time（こんなことになるなんて）」と書き出した木佐。「久しぶりに“笑いの会”のメンバーで集まり 楽し過ぎるひとときを過ごしましたぁ」とつづり、バイオリニスト高嶋ちさ子や、モデルの亜希、元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかとの豪華ショットを披露した。

「大袈裟でも、話を盛っている訳でもなく この会は2秒たりとも沈黙が無いのです 誰かが食事を飲み込んでいたら誰かが話したり、笑ったり きっと無意識のうちに」とつづり、楽しんだ様子を公開した。

5月26日に55歳の誕生日を迎えた自身を祝ってもらったようで「バースデープレートとほろ酔いの“幸せモードMAX”で夜中洗濯をしたら お気に入りのトップスが4分の1くらいに縮んでしまいましたぁ」とまさかの切ない事態に見舞われたことも告白。「人生プラマイZEROって事かな いや ただの不注意です」と自らにツッコミを入れた。