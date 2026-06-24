【新時代クイーン誕生プロジェクト グランプリ】 6月24日発表 【グランプリ：AMOさん】

（C）フジシロタカノリ／集英社

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六本木のエンタメショークラブ「Super Spark TOKYO」と、「週刊プレイボーイ」の公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」による共同オーディション「新時代クイーン誕生プロジェクト」の受賞者が決定した。グランプリにはAMOさん、審査員特別賞にはANNAさんが選出された。

本オーディションには、「63ANGEL（旧バーレスク東京）」の姉妹店として、歌やダンスで六本木を盛り上げる「Super Spark TOKYO」所属のダンサー22名が参加。ユーザー投票や公式YouTube、TikTokで公開された個別PR動画の再生数などをもとに順位を競うサバイバル形式で実施された。

受賞者には、「週刊プレイボーイ」本誌でのグラビア掲載やデジタル写真集の発売、「63ANGEL」でのクイーン出演などが予定されている。

【審査員特別賞：ANNAさん】

（C）安藤マミコ／集英社

【デジタル写真集告知】

【デジタル限定】AMO（スーパースパーク東京）写真集「本気上等！」（C）フジシロタカノリ／集英社

【デジタル限定】ANNA（スーパースパーク東京）写真集「ANNA LOG」（C）安藤マミコ／集英社