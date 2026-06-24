竹書房は、「サキュバススレイヤー～女冒険者と世界を救う終末のハーレム部隊～」（漫画：小祭たまご氏）の連載を6月24日12時より「竹コミ！」にて開始した。

本作の主人公は、不死身＋無限の性欲の最強生物と唯一対峙できる「マグナウ」。ただし、その力には大いなる代償が付いてくる。穢れに侵された彼の“浄化”のために、一肌脱いでくれるヒロイン達とともに、人類（♂）の天敵を殲滅していく。

【あらすじ】

魔王が倒され、平和を取り戻した世界に突如として現れた不死身の性欲モンスター・サキュバス。

男たちは為す術なく搾り取られ、再び訪れた世界存亡の危機に、一人の戦士が勃ちあがる―。

世界の命運は、彼とサキュバスの穢れを“浄化”できる、ヒロイン達に託された!!

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