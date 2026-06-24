キスマイ二階堂、漢字四文字だけの食レポに挑戦！究極の“漢想”考察ゲームが開幕＜ニカゲーム＞

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

6月24日（水）深夜の同番組では、シンプルながら超難関の新企画「漢想BINGO」が放送される。

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二階堂と猪俣のどちらかが食べ物を食べ、その感想を漢字四文字だけで食レポ。

残る3人は、事前に2人が使いそうな漢字を予想し、3×3のBINGOカードのマスに一文字ずつ配置する。発表された四文字の“漢想”とマスに書いた漢字とが合っていれば穴をあけられる。

誰かのBINGOが完成するまで“漢想”を繰り返すのだが、思いつく漢字はあるものの、2人が書けない漢字ではマスをあけられない点でも予想は困難を極める。

そして、誰にも予想できない“漢想”連発で初出演の田中卓志（アンガールズ）も思わずタジタジ。

さらに、ここ最近絶好調が続いていた“プロニカゲーマー”ケムリも苦戦で大波乱の展開に。果たして、いち抜けできるのは誰なのか？

◆二階堂の漢字四文字にスタジオ騒然

最初のお題は「ポップコーン」。

漢字四文字での食レポに挑む二階堂を前に、残る3人もポップコーンを味見しながら“漢想”を徹底考察。

「“破裂”は書けなさそう？」「原材料のとうもろこしを豆と勘違いしていそう」と二階堂の思考を読み解き、それぞれの予想を9マスのBINGOカードに書き込んでいく。

そして、いよいよ“漢想BINGO”がスタート。二階堂がフリップに書き上げた四文字をオープンすると、スタジオは騒然。

その後も考察的中連発で、一同大興奮の展開に。果たして、最初にBINGOを完成させるのは誰なのか？