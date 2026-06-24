BANDAI SPIRITSのプラモデル公式PRアンバサダーを務めるアイドルグループ LINKL PLANETが、7thシングル『未完成 ZEAL』を7月29日にリリースする。

（関連：【画像あり】LINKL PLANET、7thシングル『未完成 ZEAL』3形態のジャケット写真）

表題曲「未完成 ZEAL」は、プラモデル制作もイメージした楽曲で、完成形に至るまでのワクワクやドキドキを爽快感のあるサウンドに乗せて表現している。カップリングには夏祭りをテーマにした「バイバイ・シャイ」、夏の突然の雨をフィーチャーした「Summer Rain」などが収録され、夏のイベントを意識した内容となっている。

あわせて公開されたアーティスト写真とジャケット写真は、これまでのLINKL PLANETのビジュアルイメージを一新したクールな仕上がり。ライブ動員1,000人を達成した同グループの次なるステップを予感させるものとなっている。

本シングルは、プラモパッケージスタイル限定盤、初回限定盤、通常盤の3形態でリリースされる。6thシングル『Gravity』で話題となった“プラモデルパッケージ風”の限定盤が本作でも登場し、CDに加えて、4月5日に開催された『LINKL PLANETワンマンライブ ミルユメカサナレ「ギブバース」』本編を収録したBlu-ray Discが同梱される。

また、10月から開催されるライブツアー『LINKL PLANET 2nd Live Tour -CONNECT PARTS-』のチケット販売も開始された。東京 duo music exchange、愛知 NAGOYA JAMMINʼ、大阪 ESAKA MUSEの3会場で開催され、『LINKL PLANET ReeeeeeeeeBUILD TOUR』以来約2年ぶりとなる東京以外での単独公演となる。

（文＝リアルサウンド編集部）