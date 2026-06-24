「何度も買ってた……！」スーパーで買える話題の“パティシエコラボスイーツ”が本気でおいしかった

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

最近、スーパーで見つけるたびについ手に取ってしまうスイーツがあります。

それは……！ モンテールと東京・代々木上原の人気パティスリー「アステリスク」の和泉光一シェフがコラボした期間限定スイーツ。

実はこれ、期間中すでに何度もリピートしていて……。スーパーへ行くたびにカゴに入れてしまうくらいお気に入りなんです（笑）。

今回は「シューアラクレーム・ショコラ＆カスタード」と「エクレール・キャラメルサレ」の2種類をご紹介します。

■ご褒美に食べたい。本格的な専門店クオリティ

リピートしてしまう理由は、ひと口目で分かる“専門店クオリティ”！ まず驚いたのが、スーパーで買えるとは思えないほどの本格的な味わい。

国内外のコンクールで数々の受賞歴を持つ和泉光一シェフ監修というだけあって、素材の組み合わせや香りの重なり方までこだわりを感じます。

「今日はちょっと頑張ったな〜」という日のご褒美にもぴったりなスイーツです！

◇【シューアラクレーム・ショコラ＆カスタード】

ひと口食べると、濃厚なショコラクリームの中からコク深いカスタードが重なり合って、口いっぱいに贅沢な味わいが広がります。

ベルギー産チョコレートを使用したショコラクリームはしっかり濃厚なのに重たすぎず、アーモンドプラリネやタヒチ産バニラを使ったカスタードが合わさることで、最後まで飽きずに楽しめました。

チョコ好きさんにはぜひ一度食べてみてほしい一品です。

◇【エクレール・キャラメルサレ】

こちらもかなりお気に入り！

塩味をほんのり効かせた生キャラメルペーストとカスタードのバランスが絶妙で、甘いだけではない奥行きのある味わいでした。

キャラメルのほろ苦さも感じられて、大人向けのスイーツという印象。

コーヒーと合わせてゆっくり味わいたくなるおいしさです。

■今だけの特別な味わいをぜひ堪能してみて

いかがでしたか？

スーパーで手軽に買える価格なのに、満足感はまるで専門店スイーツ。「今日は甘いものが食べたいな」という日に、つい選んでしまう存在になっています！

期間限定販売なので、気になっている方はぜひ、販売終了前にチェックしてみてくださいね！

■商品概要

商品名

・シューアラクレーム・ショコラ＆カスタード

・エクレール・キャラメルサレ

販売期間

2026年6月1日（月）〜7月31日（金）

販売エリア

東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄

希望小売価格

各237円

※沖縄のみ291円

(寺田紗恵)