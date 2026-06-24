「何度も買ってた……！」スーパーで買える話題の“パティシエコラボスイーツ”が本気でおいしかった
こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。
最近、スーパーで見つけるたびについ手に取ってしまうスイーツがあります。
それは……！ モンテールと東京・代々木上原の人気パティスリー「アステリスク」の和泉光一シェフがコラボした期間限定スイーツ。
実はこれ、期間中すでに何度もリピートしていて……。スーパーへ行くたびにカゴに入れてしまうくらいお気に入りなんです（笑）。
今回は「シューアラクレーム・ショコラ＆カスタード」と「エクレール・キャラメルサレ」の2種類をご紹介します。
■ご褒美に食べたい。本格的な専門店クオリティ
リピートしてしまう理由は、ひと口目で分かる“専門店クオリティ”！ まず驚いたのが、スーパーで買えるとは思えないほどの本格的な味わい。
国内外のコンクールで数々の受賞歴を持つ和泉光一シェフ監修というだけあって、素材の組み合わせや香りの重なり方までこだわりを感じます。
「今日はちょっと頑張ったな〜」という日のご褒美にもぴったりなスイーツです！
◇【シューアラクレーム・ショコラ＆カスタード】
ひと口食べると、濃厚なショコラクリームの中からコク深いカスタードが重なり合って、口いっぱいに贅沢な味わいが広がります。
ベルギー産チョコレートを使用したショコラクリームはしっかり濃厚なのに重たすぎず、アーモンドプラリネやタヒチ産バニラを使ったカスタードが合わさることで、最後まで飽きずに楽しめました。
チョコ好きさんにはぜひ一度食べてみてほしい一品です。
◇【エクレール・キャラメルサレ】
こちらもかなりお気に入り！
塩味をほんのり効かせた生キャラメルペーストとカスタードのバランスが絶妙で、甘いだけではない奥行きのある味わいでした。
キャラメルのほろ苦さも感じられて、大人向けのスイーツという印象。
コーヒーと合わせてゆっくり味わいたくなるおいしさです。
■今だけの特別な味わいをぜひ堪能してみて
いかがでしたか？
スーパーで手軽に買える価格なのに、満足感はまるで専門店スイーツ。「今日は甘いものが食べたいな」という日に、つい選んでしまう存在になっています！
期間限定販売なので、気になっている方はぜひ、販売終了前にチェックしてみてくださいね！
■商品概要
商品名
・シューアラクレーム・ショコラ＆カスタード
・エクレール・キャラメルサレ
販売期間
2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
販売エリア
東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄
希望小売価格
各237円
※沖縄のみ291円
(寺田紗恵)