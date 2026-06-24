「こんな使い道があるなんて！」針金ハンガーが便利グッズに大変身。目からうろこの活用術に98万いいね
【画像を見る】針金ハンガーがこんな便利なアイテムに⁉ 目からうろこの神アイデア
押し入れの奥で眠っている針金式のハンガー。「そろそろ捨てようと思ってた」なんて人はちょっとお待ちを。実はそのハンガー、めちゃくちゃ活用できるんです。
Instagramで話題になっている目からうろこのリメイクアイデアに、98万ものいいねが寄せられています。
■1.ハンガーと洗濯ピンチで、取り込みラクラク小物干し
針金式ハンガー活用術を紹介してくれたのは「ズボラでも整う暮らし」をテーマに、簡単DIYやライフハックを発信しているmugii_kurashi_さん。
まずはハンガー1つと洗濯ピンチを10個ほど用意。ピンチは上に穴があり、紐やワイヤーが通せるものを使用してください。
準備ができたら、ハンガーのフック部分の根元にあるくるくるとねじれている部分を外していきます。ペンチを使って、ねじれをほどく方向にゆっくり回すと外れやすいです。先端部分で手を切らないように注意してくださいね。
ねじれ部分が外れたら、ピンチの穴にハンガーの先端部分を通していきます。
再びねじれ部分をペンチを使ってねじるように留めたら、小物干しの完成。場所を取らないので、洗面所やキッチンでも活用できます。
さらに画期的なのは、洗濯物を取り込む時。ピンチを両端から押すと、すべてのピンチに力が加わり下部分が開くので、一気に洗濯物が外せるんです！
ホームセンターで目にする「一度に外せるピンチハンガー」がおうちで作れるなんてびっくりですよね。ハンガー1本でここまでできるとは驚きです。
■2.型崩れなし！の帽子用ハンガー
ふたつ目は、ものの数秒で帽子用ハンガーを作る方法です。ハンガーのアーム部分を、内側にぐいっと曲げるだけで…。
あっという間に型崩れしない帽子用ハンガーの完成。キャップやハンチングなど、アジャスター部分に穴が開いたタイプの帽子であれば、穴からフック部分を通しそのまま引っ掛けて干すことができます。
ポイントは丸みをつけて曲げること。アームの端部分を持つときれいに曲げられます。
■3.枕やクッションに。挟み干しハンガー
3つ目は、枕やクッションを干すときに便利な、挟み干しハンガーを作る方法です。
まずはハンガー2本と、ビニールテープや養生テープを用意。ハンガーの下部分を左右対称になるよう合わせ、真ん中をテープで数センチとめます。
そのままハンガーのねじれ部分を両手で持ち、真ん中を開くようにゆっくりと伸ばしていきましょう。
できあがったハンガーに、枕やクッションを挟めば、そのまま物干し竿にかけられます。
■4.見せるインテリアにも。簡単バナナスタンド
おやつや朝食にぴったりなバナナ。「すぐに黒くなっちゃう…」なんて悩んでいる人もいるのではないでしょうか？そんな時は、ハンガーでバナナスタンドを作りましょう。
作り方は簡単。まずはハンガーのアーム部分を両手で持ち、内側に曲げていきます。
次に、下の部分を片手で抑え、フックがある方を手前に起こしていきます。75度くらいの角度を目安にしてください。
最後にフック部分を内側に向けてぐっと下に曲げたら…。
ワイヤーバナナスタンドのできあがり！
テーブルやカゴにそのまま置くよりもバナナが傷みにくく、ムラなく追熟させるのにも便利です。
■5.材料4つでおしゃれ小物置き
最後はなんと、ハンガーで小物置きを作る方法。
用意するのはリボン、カラーボード、リメイクシート、ハンガーを切るペンチの4つ。カラーボードは8センチ×15センチの大きさにカットしておいてください。
まずはハンガーの下側中央と、フックの付け根部分をカット。
片方は先端から0.5センチ、もう片方は先端から9センチの場所をそれぞれペンチを使って手前に折り曲げます。
次に、切り口を隠しながらリボンを巻いていきます。ワイヤー部分が全部隠れるようにしてくださいね。
リボンが巻けたらカラーボードにリメイクシートを貼り、小物を置く板を作ります。
リメイクシートを貼った板を、先ほどのハンガーの折り曲げた部分にボンドを付け固定したら…。
おしゃれな小物置きの完成！玄関先で使えば、鍵の収納やアクセサリー置きにも便利なうえ、忘れ物防止にも役立ちそうです。
「こんなにハンガーの使い道があるなんて」「すごいアイデアですね」「感動でしかない」など、絶賛の声が寄せられたこちらの投稿。「最後の裏技はもう針金アート」と、あまりの完成度の高さに驚くコメントも見られました。
「想像以上に多くの方に見ていただき、たくさんのお声もいただきました。友人からも『見たよ！』と連絡をもらうことが多く、反響の大きさを実感しています。身近なアイテムですぐ真似できる内容だったこともあり、保存数もかなり多かったです」とインタビューに答えてくれた投稿主さん。
「お父さんの仕事用靴下の多さに困っていたお母さんに教えたら、すごく喜んでいました」というコメントには、誰かの役に立っていることを実感できとても嬉しかったそうです。
■ブックエンドを使った隙間活用術も！
ほかにも、数々のライフハックを投稿しているmugii_kurashi_さん。その中から今回は、洗濯機のすき間を埋めるブックエンド活用法を紹介します。
まずは、強力マグネットをつけたブックエンドをふたつ用意。マグネットは、上下二カ所につけるようにしてください。
次に、マグネットをつけたブックエンドを、並べて洗濯機に貼り付けます。
その上に、隙間幅にあったファイルボックスを差し込みましょう。
これだけで、洗濯ネットやボトルが収納できる引き出しの完成。スライド式なので、奥の物を取るのも簡単です。すべての材料が100円ショップでそろうのもうれしいですよね。
「日常のちょっとした工夫を発信しているなかで、たくさんの方に共感していただけたことがとても嬉しかったです。毎日の暮らしが少しラクになるような、簡単で真似しやすいアイデアをこれからも発信していくので、気軽に取り入れていただけたら幸いです」とメッセージをくれたmugii_kurashi_さん。
真似するだけの快適収納術は、mugii_kurashi_さんのInstagramからご覧いただけます。
文＝Risa Suzuki