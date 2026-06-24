玉露の味わいがバーガーに！　山本山×キャプション by Hyatt 兜町 東京でコラボメニュー提供中

山本山は6月1日〜7月9日の期間、「キャプション by Hyatt 兜町 東京」とのコラボレーション企画を実施しています。

■山本山の玉露を使った限定メニューが登場

同企画では、1階ソーシャルハブ「Talk Shop（トークショップ）」にて山本山の玉露を使用したハンバーガーやカクテルなどの限定メニューを提供します。

「玉露ポケバーガー」（1,980円）は、“Burger ＆ Greens”がコンセプト。海苔やだしを思わせる香りと味わいを活かしたバーガーで、魚がメインとなっています。

茶葉をまとわせたフライドオニオンにくわえ、バンズにも茶葉を練り込みました。ランチタイムでは、玉露パウダーをまとったフライドポテトと玉露ディップを添えての提供となります。

「玉露コールドブリュー」（880円）は、12時間かけて氷から抽出した一杯。低温抽出することで引き出される、やわらかな甘みと滋味が楽しめるとのことです。

そのほかにも、玉露の茶葉を漬け込んだシロップに、玉露のコールドブリューと炭酸をあわせた「玉露エイド」（880円）や、国産ジンをベースに玉露シロップ、マスカルポーネチーズや豆乳などをあわせた「玉露カクテル」（1,500円）も販売しています。

また、期間中はTalk Shopを利用すると山本山の特典カードがもらえます。

6月28日には、Talk Shop利用者および宿泊ゲストを対象に玉露の試飲を提供する玉露テイスティングイベントを開催します。

■開催概要

日時：2026年6月28日

会場：キャプション by Hyatt 兜町 東京 1階「Talk Shop」

参加対象：ご宿泊のお客様／Talk Shopご利用のお客様

参加費：無料

（フォルサ）