美容のこだわりを語ったM!LK・佐野勇斗 （C）ORICON NewS inc.

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　5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が24日、都内で行われたスキンケアブランド「ドクターシーラボ」新ブランドアンバサダー就任式に出席。日頃の美容習慣やリフレッシュ法を明かした。

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　美容について聞かれた佐野は「どれだけ遅く帰ってきても、疲れて帰ってきても、ドクターシーラボのクレンジングは必ず使わせてもらっています。温かくなったりもするので、マッサージもしながら、何があってもしますね」とこだわりを語った。

　また、リフレッシュ法については「友だちと、M!LKのYouTube以外に個人でやっているチャンネルがあるのですが、それを撮りに外出するのがリフレッシュになります。好きなことをYouTubeを通してできているのが、僕の中では楽しいです」と笑顔を見せた。

　新ブランドアンバサダーに就任した佐野は、「10代のころから愛用していたので、運命的なものを感じました。うれしかったです」とにっこり。続けて、「10代のころにある知人から紹介していただき、それから商品を愛用しているのですが、香りが良く、僕の肌にも合っていて、使用感が自分好みだったので、そこからずっと使わせていただいています」と喜びをかみしめていた。

　佐野が出演する「VC100エッセンスローションEX」の新テレビCM『VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇』は、25日から放映される。