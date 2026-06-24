M!LK佐野勇斗、美容＆リフレッシュ法告白「何があってもします」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が24日、都内で行われたスキンケアブランド「ドクターシーラボ」新ブランドアンバサダー就任式に出席。日頃の美容習慣やリフレッシュ法を明かした。
【全身ショット】達筆！書道6段の腕前を披露した佐野勇斗
美容について聞かれた佐野は「どれだけ遅く帰ってきても、疲れて帰ってきても、ドクターシーラボのクレンジングは必ず使わせてもらっています。温かくなったりもするので、マッサージもしながら、何があってもしますね」とこだわりを語った。
また、リフレッシュ法については「友だちと、M!LKのYouTube以外に個人でやっているチャンネルがあるのですが、それを撮りに外出するのがリフレッシュになります。好きなことをYouTubeを通してできているのが、僕の中では楽しいです」と笑顔を見せた。
新ブランドアンバサダーに就任した佐野は、「10代のころから愛用していたので、運命的なものを感じました。うれしかったです」とにっこり。続けて、「10代のころにある知人から紹介していただき、それから商品を愛用しているのですが、香りが良く、僕の肌にも合っていて、使用感が自分好みだったので、そこからずっと使わせていただいています」と喜びをかみしめていた。
佐野が出演する「VC100エッセンスローションEX」の新テレビCM『VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇』は、25日から放映される。
【全身ショット】達筆！書道6段の腕前を披露した佐野勇斗
美容について聞かれた佐野は「どれだけ遅く帰ってきても、疲れて帰ってきても、ドクターシーラボのクレンジングは必ず使わせてもらっています。温かくなったりもするので、マッサージもしながら、何があってもしますね」とこだわりを語った。
新ブランドアンバサダーに就任した佐野は、「10代のころから愛用していたので、運命的なものを感じました。うれしかったです」とにっこり。続けて、「10代のころにある知人から紹介していただき、それから商品を愛用しているのですが、香りが良く、僕の肌にも合っていて、使用感が自分好みだったので、そこからずっと使わせていただいています」と喜びをかみしめていた。
佐野が出演する「VC100エッセンスローションEX」の新テレビCM『VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇』は、25日から放映される。