ミニサイズを2色買い！　乾燥レスのホイップマット、hince「ニュー・ブラーティント」でリップメイクを主役に

マット質感のアイテムを探す時、まず目星をつけるのが韓国コスメ。ひとさじのツヤをも許さない質感コントロールと、トレンドを反映したカラーバリエーションが魅力的で、韓国コスメはマットが得意だよな、とつくづく感じています。

マットは好きだけど、乾いてほしくはない。そんな思いをかなえてくれたのが、hince「ニュー・ブラーティント」でした。

■ホイップマット質感で120点のふっくらリップが完成

hinceの「ニュー・ブラーティント」から、待望のミニサイズが登場しました。お直し用に持ち歩くポーチはできるだけミニマルにしたい私にとって、ミニサイズコスメはぜひともチェックしたいところ。

ホイップのようにふわふわなテクスチャーがしっとりと唇にフィットする、次世代のマット質感が注目ポイント。唇のうるおいを保ちながら、マットならではのパウダリーな質感を楽しめます。

平たいシルエットのおかげで、朝のドタバタメイク中にリップが転がってしまうプチストレスが解消したのも、ちょっとしたうれしいできごとです。

■ミュートカラーで楽しむリバイバルムード「01 ニア」

全10色のうち、一番ライトな「01 ニア」。公式でヌードベージュと称されている通り、いちごミルクのような白みニュアンスを感じます。

01 ニアは、元から血色のある唇に重ねることで持ち味を発揮します。素の色をワントーン抑えてミュートしてくれる。それでいて色ムラと縦じわをフラットに整える、リップベースのような役割を担う優秀さも持ちあわせています。

白みが強い発色だと浮いてしまう私でも、このミュート感ならクリアできました。平成初期のようなリバイバルムードのある仕上がりが懐かしくて、令和のいまだからこそ楽しみたいカラーですね。

肌をノイズレスにつくりこんで、目もとは上気したような血色を仕込む.、スチーム感のあるメイクにマッチするはず。

■ファッショナブルなディープブラウン「10 レザー」

温もりと重厚感が調和したダークカラー「10 レザー」。ずっしりとブラウンの深みに誘いながら、顔色をフレッシュに保つ血色は忘れない絶妙な塩梅に、すっかりハマっています。

ブラウンに青みが混じると若干パープルに振れることがあり、時間が経つといつの間にか“藤木くん化”してしまうことも。しかし10 レザーの発色なら小豆色の血色が続くので、鏡に映る自分にぎょっとしてしまうことなく午後をすごせました。

モノトーンなファッションのスパイスとして効かせたり、カジュアルな装いをメイクで引き締めたい時、このシックなブラウンに手が伸びます。

ホイップのようにクリーミーな質感のおかげで、唇の輪郭が自然とブラーリングされ、ふっくら・ぽわんと色づきます。ラフにぬってもなんだかおしゃれに決まる、しっとりとしたホイップマット質感。使うたびに「これ、いいな」と思わせてくれるんです。

唇をこすりあわせてもスムースな感触が伝わり、被膜感や重さを感じさせないエアリーな付け心地もお気に入りです。唇はうるおっているのに見た目はきちんとパウダリー。hinceのニュー・ブラーティントで仕上げたリップメイクは、湿度を感じさせる“スチームマット”と名付けたくなります。

■ミニサイズなら未体験カラーにも背伸びできる

ご紹介した「01 ニア」と「10 レザー」は、どちらもイエベ向きカラーです。公式のカラースペクトラムを参考にすると、自分に似合う色がきっと見つかるはず。990円のプチプラなので、挑戦色をお試しするチャンスでもありますよ。

■商品概要

hince「ニュー・ブラーティントミニ」01 ニア、10 レザー

価格：990円

（写真・文：夏木紬衣）