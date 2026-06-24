キャンペーン：ソニーα購入で最大3万円のキャッシュバックキャンペーン 「α7 V」「FE 50-150mm F2 GM」も対象
ソニーマーケティング株式会社は、「α受賞記念キャンペーン」を6月26日（金）から開始する。購入対象期間は8月3日（月）まで。
期間中に対象のカメラ本体やレンズなどを購入し、所定の手続きを行うことで、製品ごとに定められた金額がキャッシュバックされるキャンペーン。
対象商品は「カメラグランプリ2026」において大賞を受賞した「α7 Ⅴ」や、レンズ賞を受賞した交換レンズ「FE 50-150mm F2 GM」をはじめ、カメラボディ、ズームレンズキット、G Masterレンズ、Gレンズ、ワイヤレスマイクロホンなど。単品購入時のキャッシュバック額は、最大3万円となっている。
対象カメラ本体とレンズを同時購入すると、さらに加算される。例として、「α7 Ⅴ」と「FE 50-150mm F2 GM」を組み合わせた場合は単品分の合計2万円に、1万円が加算され計3万円がキャッシュバックとなる。
キャンペーン名
α受賞記念キャンペーン
購入期間
2026年6月26日（金）～8月3日（月）
応募期間
2026年6月26日（金）～8月18日（火）
対象製品（単品購入）
3万円キャッシュバックα7 Ⅳ ボディ α7 Ⅳ ズームレンズキット α7 Ⅲ ボディ α7 Ⅲ ズームレンズキット VLOGCAM ZV-E1 ボディ VLOGCAM ZV-E1 ズームレンズキット
2万円キャッシュバックα7R Ⅴ α7CR α7C Ⅱ ボディ α7C Ⅱ ズームレンズキット
1万円キャッシュバックα7Ⅴ ボディ α7Ⅴ ズームレンズキット α7C ボディ α7C ズームレンズキット FE 12-24mm F2.8 GM FE 16-35mm F2.8 GM II FE 24-70mm F2.8 GM II FE 50-150mm F2 GM FE 70-200mm F2.8 GM OSS II FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS FE 14mm F1.8 GM FE 24mm F1.4 GM FE 35mm F1.4 GM FE 50mm F1.2 GM FE 50mm F1.4 GM FE 16-25mm F2.8 G FE 20-70mm F4 G FE 24-50mm F2.8 G FE 24-105mm F4 G OSS FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS FE 24mm F2.8 G FE 40mm F2.5 G FE 50mm F2.5 G FE PZ 16-35mm F4 G E 16-55mm F2.8 G E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS E PZ 10-20mm F4 G E PZ 18-105mm F4 G OSS ワイヤレス/ストリーミングマイクロホン ECM-S1 ワイヤレスマイクロホン ECM-W3
8,000円キャッシュバックSonnar T* FE 55mm F1.8 ZA E 15mm F1.4 G E 11mm F1.8
5,000円キャッシュバックワイヤレスマイクロホン ECM-W3S ショットガンマイクロホン ECM-M1 ショットガンマイクロホン ECM-B10
3,000円キャッシュバックショットガンマイクロホン ECM-G1
対象製品（同時購入）
3万円キャッシュバック
α1Ⅱ／α1／α9 III
＋
FE 300mm F2.8 GM OSS
2万円キャッシュバック
α1Ⅱ／α1／α9 III
＋
FE 85mm F1.4 GM II／FE 400-800mm F6.3-8 G OSS